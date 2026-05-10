"Зона мовчання" в Мексиці: які таємниці приховує безлюдна пустеля і чому відлякує людей

У пустелі на території Мексики, де проходять межі 3-х штатів Коауїла, Дуранго і Чіуауа, знаходиться так звана Зона мовчання. Від неї до міста Ель-Пасо (США, Техас) приблизно 500 км.

Про це пише видання Indiandefencereview.com.

На цій загадковій території глухнуть радіоприймачі, не приймають передачі телевізори, не працює компас і навіть зупиняється годинник. «Зона мовчання» є плоскою, сумною рівниною, на якій лише зрідка зустрічаються кволі колючі кущі і кактуси.

Про дивну аномальну зону люди говорили ще в XIX столітті. Місцеві фермери розповідали, що на землю час від часу падали з неба гарячі камені.

У 1930-х роках пілот мексиканського штату Коауїла на ім 'я Франсіско Сарабіа облітав пустелю у військових цілях. Ледь він перетнув межі «мертвої» зони, як залишився без радіозв 'язку і ледь не зазнав аварії від того, що відмовили всі бортові прилади. Оскільки літак був військовим, Франсиско змушений був скласти протокол про приклад — і став першим в історії країни постраждалим від аномальної зони.

1963 року в пустельній місцевості проводилася геофізична розвідка. Несподівано у інженера відмовила рація. Він повернувся на базу, щоб полагодити її, але рація виявилася справною. Однак історія знову повторилася, коли геофізик повернувся до колишнього місця. Саме від цього часу «Зона мовчання „в Мексиці і стала привертати увагу людей.

На початку XXI століття вдалося провести необхідні дослідження феномену пустелі. Виявилося, над нею переважає дивне магнітне поле, яке служить бар 'єром для рацій, телевізорів, телефонів і аудіо-сигналу

Геологічне пояснення ймовірних властивостей зони зосереджено на магнетиті, який, найімовірніше, осідав у пустельному ґрунті внаслідок багаторазових ударів метеоритів протягом 20 століття.

Однак, чи є ці властивості реальними, залишається невирішеним. Як зазначає Popular Mechanics, досі невідомо, чи є в цьому районі природні перешкоди, чи пояснення є більш буденним: зона просто дуже, дуже віддалена, а радіоприйом у величезній, малонаселеній пустельній місцевості рідко буває надійним.

