Зонд NASA зафіксував мегашторми на Юпітері: астрономи пояснили нищівну силу блискавок

Стародавні греки навіть не підозрювали, наскільки влучно вони назвали Юпітер на честь громовержця Зевса. Нові спостереження космічних телескопів та зондів показали, що розряди блискавок на цій гігантській планеті щонайменше у 100 разів потужніші за ті, що виникають на Землі.

Про це пише IFLScience.

Унікальні спостереження за штормами

Юпітер відомий своєю надзвичайно активною погодою, через що вченим зазвичай складно точно визначити джерела блискавок. Однак протягом 2021 і 2022 років у Північному екваторіальному поясі планети настало певне затишшя. Це дозволило дослідникам сфокусувати космічний телескоп Hubble та наземні аматорські телескопи на регіоні, який вивчав зонд NASA Juno, що перебуває на орбіті Юпітера з 2016 року.

Сам апарат Juno не бачить блискавок безпосередньо, але він фіксує мікрохвильові імпульси, що випромінюються під час електричних розрядів. Знаючи точне розташування шторму, астрономи змогли виміряти силу цих спалахів і порівняти їх із земними показниками. Отримані дані стали справжнім відкриттям, адже випромінювання від блискавок є своєрідним вікном у розуміння поведінки атмосфери планети.

Загадка колосальної енергії

Вчені зазначають, що конвекція, яка перемішує атмосферу і переносить тепло знизу вгору, на Юпітері та Землі працює по-різному. Атмосфера газового гіганта складається переважно з водню, тому вологе повітря там важче і йому складніше підніматися для формування грозових хмар.

«Чи може більша доступна енергія бути пов’язана з тим, що через вологу конвекцію на Юпітері потрібне значно більше накопичення тепла, перш ніж сформується шторм, здатний генерувати блискавки? Це активна сфера досліджень», — зазначає провідний автор дослідження Майкл Вонг з Лабораторії космічних наук Каліфорнійського університету в Берклі.

Дослідники наголошують, що реальна потужність юпітеріанських блискавок може бути ще більшою. Через різні методи вимірювання радіохвиль на Землі та Юпітері не виключено, що деякі розряди на газовому гіганті перевищують земні у 500 або навіть 10 000 разів. Точна причина такого явища досі вивчається: це може бути пов’язано з хімічним складом хмар або тим фактом, що самі шторми на Юпітері вдесятеро вищі, ніж на нашій планеті.

