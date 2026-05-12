Зонди "Voyager" записали моторошні звуки з космосу: що це може бути

Моторошні звуки з космосу / © NASA

Зонди «Voyager» почали записувати «моторошні» звуки в космосі. Вчені не певні, як довго вони триватимуть. У Сонячній системі та її межами поширюються певні звукові хвилі. Вони є в потоці сонячного вітру, заряджених частинках від Сонця та в потоці міжзоряної речовини, що стикається з краєм геліосфери.

Люди фіксують їх десятиліттями, особливо за допомогою зондів «Voyager». Про це повідомляє IflScience.

У космосі фіксують моторошні звуки

Деякі люди описують ці звуки як «моторошні». У цих сигналах немає жодних повідомлень чи впізнаваних звуків. Однак слухачі кажуть, що ці звуки з космосу для них неприємні та страшні.

В основному це свист та білий шум. А як звук може існувати в космосі?

Звук не може поширюватися у вакуумі. Звуковим хвилям для поширення необхідна речовина або матеріал, певне середовище. І якби космос мав ідеальне вакуумне середовище, звуків би з нього ми не почули.

Космос має надзвичайно низьку щільність, яка не залишається постійною, а коливається залежно від змін сонячної активності. Саме тому в міжпланетній та міжзоряній плазмі поширюються хвилі.

Зазвичай на відстані Землі міжпланетне середовище містить від 3 до 10 частинок на кубічний сантиметр. Вакуумне середовище настільки велике, що якби ми засунули туди свою голову, ми б нічого не почули.

Однак цього матеріалу достатньо для поширення звукових хвиль.

На орбіті Землі швидкість плазми у сонячному вітрі становить близько 50 кілометрів на секунду. Зонд «Voyager» у космосі зміг записати рух плазми. Його можуть записати багато космічних апаратів навіть з Землі. Деякі записи досі не мають пояснення.

Оскільки «Voyager-1» і «Voyager-2» пролетіли повз гігантські планети нашої Сонячної системи, а потім вийшли в міжзоряний простір, їхні записи плазмових хвиль мають величезну цінність.

Вони дають важливі дані щодо взаємодії сонячного вітру з планетами, а ще — між міжзоряною плазмою та геліосферою (зоною впливу Сонця — ред.).

У серпні цим двом космічним апаратам виповниться 49 років. Зовсім скоро вони більше не будуть придатними для запису звуків з космосу. «Voyager» і так відслужили довше, ніж від них очікували. Подекуди фахівцям доводилося їх відключати, аби продовжити термін роботи.

Щойно вони перестануть зв’язуватися із Землею, то стануть «мовчазними посланцями», каже наукова керівниця проєкту «Voyager» Лінда Спілкер.

Кілька тижнів тому команді «Voyager» довелося відключити ще один зі своїх приладів для економії енергії, однак підсистема плазмових хвиль залишається працездатною на обох космічних апаратах.

Команда планує масштабне і, можливо, ризиковане втручання — зменшити енергоспоживання і подовжити термін служби двох зондів.

