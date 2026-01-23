Зоря раптово потьмяніла у 40 разів: астрономи знайшли загадковий об’єкт, що спричинила аномалію

Металева хвара затемнила зірку. Художнє уявлення: Міжнародна обсерваторія Джеміні/NOIRLab/NSF/AURA/П. Маренфельд та М. Замані

Астрономи зафіксували рідкісне космічне явище — навколо далекої зорі виявили масивну хмару газу й пилу, насичену металами, яка приховує загадковий об’єкт невідомої природи. Маса хмари та загадкового об’єкта, за попередніми оцінками, щонайменше у кілька разів перевищує масу Юпітера.

Про це повідомило видання Independent.

Світло зірки, розташованої приблизно за 3000 світлових років від Землі, почало слабшати восени 2024 року. Протягом дев’яти місяців воно зменшилося у 40 разів — явище, нетипове для зірок, подібних до Сонця. Саме це різке затемнення й привернуло увагу науковців.

Команда, що працювала з телескопом Gemini South у Чилі, а також із обсерваторіями в Нью-Мексико та іншими телескопами Магеллана, виявила: зірку закрила гігантська вихрова хмара газу та пилу завдовжки близько 120 млн миль. Вона гравітаційно пов’язана з другим об’єктом, який обертається навколо J0705+0612.

Що саме приховує хмара — поки невідомо. Розрахунки свідчать, що маса цього тіла у кілька разів більша за масу Юпітера. Фахівці припускають, що це може бути коричневий карлик або зоря з малою масою. Якщо ж це планета, хмара фактично є її диском.

Спектральні дані інструмента GHOST на Gemini South показали, що хмара містить метали — зокрема залізо та кальцій — і нині перебуває на відстані приблизно 1,2 млрд миль від зірки. Завдяки високій чутливості приладу дослідникам вперше вдалося відстежити рух цього газу в подібній системі.

Професорка астрофізики Університету Джонса Гопкінса Надія Закамська припускає, що хмара могла утворитися внаслідок зіткнення двох планет у цій зоряній системі.

«Ця подія показує нам, що навіть у зрілих планетарних системах можуть відбуватися драматичні, масштабні зіткнення. Це яскраве нагадування про те, що Всесвіт далеко не статичний — це безперервна історія творення, руйнування та трансформації», — зазначила науковиця.

