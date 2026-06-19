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Зоряний пил на дні Тихого океану: вчені знайшли сліди космічного вибуху віком 100 мільйонів років
У червні 2026 року міжнародна команда дослідників оприлюднила сенсаційні результати аналізу каменя з дна Тихого океану, всередині якого виявили унікальні радіоактивні ізотопи від древнього злиття нейтронних зірок.
Близько 100 мільйонів років тому у космосі відбулося катастрофічне зіткнення двох масивних нейтронних зірок, яке спровокувало масштабний викид важких елементів. Згодом ці радіоактивні уламки у вигляді космічного пилу подолали величезну відстань і повільно осіли на поверхню нашої планети та дно Світового океану.
Про цю дивовижну знахідку пише Universe Today.
Дослідникам вдалося відшукати майже 300 атомів радіоактивного плутонію всередині невеликого шматка феромарганцевої породи, який дістали з тихоокеанських глибин ще у 1976 році.
Хімічний аналіз та дослідження породи
Щоб визначити точний вік космічних уламків, науковці пробурили 3 керни у знайденому камені та провели складну рентгенівську томографію. Оскільки земна кора росте надзвичайно повільно, кожен такий зразок розміром до 3 сантиметрів охоплював понад 10 мільйонів років геологічного формування.
«Відсутність радіоізотопу кюрію-247, який також утворюється під час вибуху, свідчить про те, що ця космічна подія сталася дуже давно. Але відтоді минуло не більше 1 мільярда років, інакше виявити плутоній-244 було б уже абсолютно неможливо», — пояснив доктор Майкл Хотчкіс.
Створення елементів та майбутні місії
Приблизно 50% найважчих елементів у Всесвіті утворюються саме під час таких колосальних подій, як злиття нейтронних зірок. Цей складний фізичний процес супроводжується миттєвим синтезом торію, урану та різноманітних трансуранових хімічних елементів.
Виявлений у породі плутоній-244 безперервно і рівномірно випадав на Землю протягом останніх 100 мільйонів років. Тепер дослідницька команда планує шукати інші схожі зразки стародавньої кори та покладає величезні надії на вивчення місячного ґрунту під час майбутніх космічних місій.
Нагадаємо, зонд NASA сфотографував слід давньої катастрофи. Химерний об’єкт у віддаленому куточку Сонячної системи виявився унікальним астероїдом, який отримав свою форму «арахіса» внаслідок надпотужного руйнівного удару.