Жорстокі хижаки з "ліхтариками": науковці розкрили найтемніший бік життя світлячків

Світлячки використовують світіння не лише для приваблення партнерів

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У червні 2026 року в США ентомологи з Університету Північної Кароліни детально пояснили складні причини світіння світлячків, щоб допомогти людям краще зрозуміти природу цих дивовижних біолюмінесцентних жуків. Вчені з’ясували, що комахи виробляють світло завдяки хімічній реакції люциферину з киснем, яка відбувається в їхньому нижньому черевці. Завдяки цій реакції вони майже зі стовідсотковою ефективністю перетворюють хімічну енергію на світло, не втрачаючи її у вигляді марного тепла.

Про ці дивовижні відкриття пише Popular Science.

Захист та шлюбні танці

Причини світіння безпосередньо залежать від стадії життєвого циклу комахи. Наприклад, личинки використовують яскраве світло як попереджувальний сигнал для хижаків про свою токсичність через наявність отруйних стероїдів люцибуфагінів. Натомість дорослі особини застосовують світіння для складних шлюбних ритуалів, де самці та самки спілкуються за допомогою специфічних світлових знаків.

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«У більшості північноамериканських світлячків самці мають специфічний патерн спалаху. Якщо вони літають у правильний час ночі і подають правильний сигнал, самка може побачити цей сигнал і відповісти йому спалахом», — пояснив механізм приваблення партнерів професор ентомології Клайд Соренсон.

Підступні фатальні самки

Попри загальну романтичність шлюбних танців, у світі світлячків існують так звані «фатальні самки» з роду Photuris, які насправді є хижаками. Оскільки вони від природи не виробляють захисних токсинів, їм доводиться імітувати світлові сигнали самок інших видів. Завдяки цьому обману вони заманюють до себе довірливих самців, з’їдають їх і поглинають необхідні токсичні речовини для власного організму.

«Тоді фатальні самки використовують ці хімічні речовини для захисту своїх яєць і певною мірою для захисту себе від хижаків», — наголосив Клайд Соренсон.

Переважну більшість свого життя, яке триває до двох років, світлячки проводять саме у стадії личинки під землею. Після метаморфози дорослі комахи живуть лише від п’яти днів до місяця, зосереджуючись винятково на пошуку партнера для швидкого продовження роду.

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Нагадаємо, у джмелів і королеви, і звичайні робочі особини починають своє життя абсолютно однаково — з ідентичних яєць, які мають цілком спільну ДНК. Які личинки джмелів мають стати матками вирішує «диктатура пролетаріату», коли робочі обирають «королівську» дієту для окремих личинок.

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