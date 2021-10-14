"Зоряний шлях": актор з популярного серіалу став найстаршою людиною з усіх, які коли-небудь побували в космосі

Політ тривав приблизно 11 хвилин.
Багаторазовий американський корабель New Shepard завершив суборбітальний комерційний політ з екіпажем з чотирьох космічних туристів.
Про це інформує його компанія-розробник Blue Origin.
До складу екіпажу входили 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана зорельота Enterprise Джеймса Кирка з саги Star Trek, віцепрезидент Blue Origin по польотах Одрі Пауерс, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Labs Кріс Бошуайзен і віцепрезидент французької компанії Dassault Systemes Глен де Бреши.
Причому Вільям Шетнер став найстаршою людиною з усіх, коли-небудь побували в космосі.
Запуск багаторазової ракети New Shepard був здійснений зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Хорн, що на заході штату Техас.
Зауважимо, що система New Shepard створена для комерційних туристичних польотів на кордон космосу. Також вона оснащена системою аварійного порятунку і парашутами.
Під час спуску капсула з людьми зробила м'яку посадку з використанням парашутної системи. А ракета-носій зробила вертикальну посадку за допомогою маршового двигуна в районі стартового майданчика.