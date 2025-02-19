Зросла ймовірність зіткнення з Землею гігантського астероїда

NASA оновило прогнози щодо астероїда 2024 YR4, підвищивши ймовірність його зіткнення з Землею до 3,1%. Діаметр цього об'єкта становить 54 метри, що можна порівняти з висотою Пізанської вежі.

Про це пише видання Interesting Engineering.

Зазначається, що від грудня минулого року NASA поступово збільшувало ймовірність зіткнення з астероїдом: спочатку оцінка була на рівні 1,2%, потім підвищилася до 2,3%, згодом – до 2,6% і тепер становить 3,1%.

Вчені запевняють, що хоча ймовірність зіткнення з астероїдом і зросла, вона однаково дуже низька – всього 3,1%. Ймовірність того, що астероїд пролетить повз, становить 96,9%, і цей ризик може ще зменшитися з новими даними.

Астероїд 2024 року YR4 був виявлений у грудні 2024 року за допомогою чилійських телескопів у рамках проєкту ATLAS. Це стало важливим відкриттям, оскільки астероїд є серйозною загрозою для Землі. Його можливе зіткнення з нашою планетою може призвести до катастрофічних наслідків для величезної території, охоплюючи Південну Америку, Африку, Близький Схід, Азію та навіть частину Тихого океану.

Потенційний удар може уразити великі міста, зокрема Боготу, Абіджан, Лагос, Хартум, Мумбаї та Дакку, де проживають понад 100 мільйонів людей. Оцінена потужність удару – 8 мегатонн, що в 500 разів перевищує енергію вибуху атомної бомби в Хіросімі 1945 року. Незважаючи на те, що ймовірність цього зіткнення залишається низькою, астероїд отримав 3-й рівень за Туринською шкалою, що вимагає пильного спостереження. NASA і міжнародні вчені використовують телескоп James Webb для точнішого вивчення орбіти астероїда.

Це особливо важливо, оскільки поточні дані, засновані на світлі, що відбивається від астероїда, можуть бути неточними. Спостереження триватимуть протягом кількох місяців, а наступні етапи заплановані на березень і травень 2025 року. Також важливе уточнення орбіти астероїда перед його можливим наближенням до Землі 2032 року, коли він може пройти на відстані 106 200 км від нашої планети. Це забезпечить науковцям важливу інформацію для прогнозування ризиків. Спостереження триватимуть, щоб уточнити можливі сценарії його руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці планують створити пастку, щоб виманити прибульців, які переховуються на Марсі, за допомогою хімічної речовини в людській крові. Про це стало відомо після того, як вчені шокували дослідженням, що іншопланетяни можуть стежити за Землею.

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