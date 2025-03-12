Зуби-кігті та "грізний" розмір: вчені відкрили новий вид акул, що жили 340 млн років тому.

Дослідники, які збирають скам'янілості в заповіднику Мамонтова печера в Кентуккі, виявили останки раніше невідомого виду — зовсім крихітної стародавньої акули зі схожими на кігті зубами. Новий вид назвали Clavusodens mcginnisi, або "зуб-кіготь Макгінніса".

Про це пише Live Science.

Ця істота мешкала в океані 340 мільйонів років тому і належала до групи акул, відомих як obruchevodid petalodonts, або "акули-бурундуки" через їх крихітні розміри та незвичайні зуби. Свою назву новий вид отримав на честь колишнього директора Служби національних парків США Девіда МакГінніса за його внесок у палеонтологічні дослідження за його 39-річну кар'єру, яка розпочалася у Національному парку Мамонтова печера.

Ці акули виростали всього до 7-10 см у довжину і харчувалися ракоподібними, хробаками та іншою дрібною здобиччю, що живе на морському дні. Їхній крихітний розмір допомагав їм уникати великих хижаків під час полювання.

Група дослідників витягла скам'янілості зі скель усередині Мамонтової печери. Це найдовша печерна система у світі та скарбниця стародавніх скам'янілостей риб. У її стінах виявлено понад 70 різних викопних видів.

Підземні води вимили проходи печери в товщі гірських порід, що зберегли морські відкладення кам'яновугільного періоду (359-299 млн років тому). Печера дала дослідникам унікальну можливість зазирнути в товщу цих порід та вивчити морське середовище, "відбиток" якого вони зберегли.

Нещодавно виявлені скам'янілості були знайдені в скельній формації Сент-Женев'єв і датуються 330,9–323,2 млн років тому. Згідно з дослідженням, скам'янілості є найстарішими з виявлених досі петалодонтів.

Дослідники підозрюють, що ці древні акули могли жити в рифоподібних системах, заповнених морськими безхребетними, званими криноїдеями, або морськими ліліями, які прикріплювалися до морського дна як рослини. Однак поки що це лише припущення і підтвердити цю гіпотезу можуть лише подальші дослідження.

"Скам'янілості з Мамонтової печери відкривають масу нової інформації про стародавні види акул. Дослідники зібрали зразки з основної системи Мамонтової печери і з дрібніших ізольованих печер по всьому парку, які надали нові дані про раніше відомих стародавніх акул і виявили кілька абсолютно нових для науки видів", — розповів директор Національного парку Мамонтова печера Барклі Трімбл.

Нагадаємо, дослідники виявили в глибокій точці Землі понад 7500 невідомих мікроорганізмів, здатних виживати в екстремальних умовах. Майже 90% видів глибоководних організмів, знайдених у Маріанській западині, раніше не були описані в жодному науковому дослідженні.

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