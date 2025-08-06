Зуби динозаврів допомогли відтворити доісторичний клімат: про що розповіли ці "капсули часу"

Динозаврам доводилося дихати повітрям, вміст вуглекислого газа в якому був у кілька разів вищим за сучасний / © Associated Press

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Дослідники розробили новий метод вивчення клімату минулого, що базується на аналізі зубів. Як пише ZME Science, все, що споживає живий організм, залишає хімічний слід у його кістках та зубах. Цей принцип поширюється і на повітря, яким дихає тварина.

Зуби динозаврів як «кліматичні щоденники»

Прорив став можливим завдяки аналізу рідкісного ізотопу кисню — кисню-17 — у зубній емалі. За словами палеонтолога та геохіміка Томаса Тюткена з Університету Майнца, навіть через 150 мільйонів років ізотопні сліди молекул кисню з атмосфери мезозою зберігаються в емалі, що робить її ідеальною «капсулою часу».

Аналізуючи співвідношення ізотопів, вчені можуть визначити склад давньої атмосфери та інтенсивність фотосинтезу які були на Землі мільйони років тому.

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Рівень CO2 та виверження вулканів

Керівником дослідження став геохімік Дінсу Фенг з Геттінгенського університету. Його команда проаналізувала зразки зубної емалі динозаврів юрського та крейдового періодів, зібрані з музейних колекцій.

За інформацією видання idw-online.de, результати підтвердили, що концентрація CO2 в атмосфері в ті часи була значно вищою, ніж сьогодні. Зокрема:

у пізньому юрському періоді рівень CO2 сягав близько 1200 частин на мільйон (ppm);

у пізньому крейдовому періоді — близько 750 ppm.

Для порівняння, сьогодні рівень CO2 в атмосфері становить приблизно 430 ppm. Завдяки високому рівню CO2 та теплим температурам рослини тоді активно розвивалися, що, ймовірно, пояснює величезні розміри динозаврів.

Цікаво, що зуби тиранозавра та зауропода Kaatedocus показали аномально високі показники кисню-17. Дослідники вважають, що це може свідчити про різкі стрибки CO2, викликані потужними виверженнями вулканів.

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Нові можливості для палеокліматології

За словами вчених, цей метод відкриває нові перспективи для вивчення минулого Землі. Він дозволяє отримати прямий зв’язок між сухопутними тваринами та атмосферою, якою вони дихали. У публікації наукового видання PNAS йдеться, що наступним кроком для команди дослідників є аналіз зубів тварин, що жили в часи масового пермсько-тріасового вимирання, відомого як «Велике вимирання», щоб краще зрозуміти його причини та наслідки.

Нагадаємо, задовго до появи динозаврів на Землі стався апокаліпсис, що знищив 85% усіх видів живих істот. Ця найсмертоносніша для планети подія отримала назву Ордовицьке вимирання, але це сталося настільки давно, що людству зараз важко оцінити його масштаб.