Зуби зможуть відростати заново: вчені готують революцію у стоматології

Стоматологія / © Credits

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Науковці дедалі ближче підходять до створення технологій, які дозволять відновлювати пошкоджені тканини зубів або навіть вирощувати нові. У майбутньому такі методи можуть частково замінити традиційні пломби, коронки та імпланти.

Про це йдеться в матеріалі BBC Україна.

Над цим працюють дослідники у сфері регенеративної стоматології зі США та Великої Британії. Вони використовують стовбурові клітини, білки й спеціальні біоматеріали, щоб стимулювати природне формування емалі, дентину та інших структур зуба.

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«Живі пломби» замість звичайних

Одним із перспективних напрямів є створення так званих «живих пломб». Йдеться про методи, які допоможуть зубу самостійно утворювати новий дентин — тканину, розташовану під емаллю.

Професорка Іллінойського університету в Чикаго Енн Джордж досліджує білки, що відповідають за ріст, мінералізацію та відновлення дентину. У перспективі це може дозволити лікувати карієс не шляхом заповнення порожнини штучним матеріалом, а завдяки стимулюванню природного відновлення зуба.

Команда біохімікині Ганнеле Руохола-Бейкер із Вашингтонського університету працює над відновленням емалі. Після прорізування зуба клітини, які її формують, гинуть, тому емаль не може повноцінно регенеруватися самостійно.

Дослідникам вдалося перетворити стовбурові клітини на амелобласти, які утворюють емаль, та одонтобласти, відповідальні за формування дентину. У лабораторії вони створили мініатюрну модель зубної тканини, що виробляє білки емалі.

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У майбутньому такі білки можуть застосовувати для покриття тріщин або створення біологічних пломб.

Чи можна виростити цілий зуб

Довгострокова мета науковців значно амбітніша — виростити повноцінний зуб у лабораторії або безпосередньо в щелепі людини.

Дослідниця Королівського коледжу Лондона Ана Анджелова Вольпоні з’ясувала, що клітини ясен дорослої людини у поєднанні із зубоутворювальними клітинами мишей можуть формувати зубоподібну структуру з коренями, які продовжують розвиватися.

Інша команда під керівництвом професорки Памели Єлік виростила зубоподібні структури у мініпігів. Для цього вчені використали людські клітини, здатні формувати дентин, та клітини із зачатків свинячих зубів, які утворюють емаль.

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Клітини помістили на спеціальний біоінженерний каркас, що імітував природне середовище розвитку зуба. Через три місяці на ньому сформувалися структури, схожі на природні зуби.

Коли технологія стане доступною

Біологічно вирощений зуб потенційно може бути довговічнішим за імплант, мати природні корені та краще взаємодіяти з тканинами щелепи.

Однак до використання таких методів у стоматологічних клініках ще залишаються роки. Перед випробуваннями на людях ученим потрібно провести додаткові дослідження, зокрема на приматах, удосконалити процес формування тканин і підтвердити безпечність технології.

Водночас науковці вважають, що перші практичні результати регенеративної стоматології можуть з’явитися раніше у вигляді біологічних покриттів та «живих пломб», які допомагатимуть зубам самостійно відновлювати пошкодження.

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Нагадаємо, стоматологи забороняють полоскати рот після чищення зубів. Звична ранкова рутина у ванній кімнаті може виявитися головною причиною передчасного руйнування емалі.

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