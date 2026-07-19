Зупинка течії в Атлантиці змінить клімат Землі: які регіони під загрозою повеней

Уповільнення Атлантичної течії / © Unsplash

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Кліматичні системи Землі сильно взаємопов’язані: пил із пустелі Сахари живить харчові мережі в Амазонці, а мікроби переносяться атмосферою на великі відстані. Однією з найвпливовіших сил, що формують глобальний клімат, є Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC). Уповільнення Атлантичної течії може посилити шторми в Каліфорнії та змінити клімат всієї планети.

Про це свідчить дослідження, опубліковане у Nature Communications.

Велика океанічна течія на межі колапсу

Ця величезна система течій працює як планетарний конвеєр, переносячи теплу воду з тропіків на північ до Європи, а охолоджені маси — назад на південь уздовж морського дна.

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Проте антропогенні зміни клімату уповільнюють цю систему і створюють загрозу її колапсу в найближчому майбутньому. Вчені вже ведуть дискусії щодо точних термінів та ймовірності цієї події.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, проливає світло на глобальні наслідки можливої зупинки течії. Команда науковців проаналізувала атмосферні дані та кліматичні симуляції NASA за кілька десятиліть.

Дослідникам вдалося встановити, що ослаблення AMOC безпосередньо впливає на атмосферні річки — довгі смуги концентрованої водяної пари, які здатні переносити у 15 разів більше води, ніж протікає через гирло річки Міссісіпі.

Зсув західного струменевого потоку до полюсів через глобальне потепління може призвести до збільшення середньої світової частоти атмосферних річок приблизно на 50%, при цьому вони стануть тривалішими та міститимуть більше вологи.

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«Загальновідомо, що AMOC є важливим гравцем у світовій кліматичній системі і що його темпи сповільнюються. Ми не знали, як саме AMOC може впливати на атмосферну вологу та шторми за межами Атлантичного регіону», — каже дослідниця кліматичної динаміки Каліфорнійського університету в Ріверсайді та провідна авторка дослідження Мохіма Мімі.

За висновками авторів, уповільнення течії змінить температуру океану і перерозподілить вологу, зменшуючи її в північній півкулі та збільшуючи в південній. Найбільше зростання частоти атмосферних річок та опадів очікується на західному узбережжі Північної Америки, на східному узбережжі Південної Америки, у південній Азії, західній Європі, частинах Тихого океану та навколо Антарктиди.

Для Каліфорнії наслідки поки що прогнозують найважчі, адже атмосферні річки забезпечують до 50% річної кількості опадів на заході США і є головним рушієм водопостачання, а також часто провокують повені та загрожують інфраструктурі.

Зміни зачеплять і найхолодніші регіони планети, зокрема Антарктиду. Танення місцевих льодовиків прискорює підвищення рівня моря на Землі.

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Навпаки, в Арктиці, Гренландії, північній Азії, а також у північній Австралії та південній частині Тихого океану частота атмосферних річок може знизитися через прохолодніші температури повітря та брак вологи. Остаточний розвиток подій залежатиме від обсягів викидів парникових газів від спалювання викопного палива.

Зсув в одній великій океанічній течії здатен спровокувати ланцюгову реакцію за тисячі миль: від штормів в Америці до зміщення тропічних дощових поясів. Наслідки AMOC поширюються далеко за межі Атлантичного океану.

Гігантська хвиля у Тихому океані: чим небезпечна

Нагадаємо, супутники NASA зафіксували в Тихому океані гігантську хвилю теплої води довжиною в сотні кілометрів, що свідчить про початок надзвичайно потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо.

За даними Live Science, супутник Sentinel-6 Michael Freilich виявив, що через термічне розширення нагрітої води рівень моря вздовж екватора подекуди піднявся на понад 15 сантиметрів вище за норму. Ця аномалія спричинена ослабленням пасатних вітрів, внаслідок чого утворилися так звані хвилі Кельвіна, які вже досягли західного узбережжя Південної Америки і заблокували підйом холодних глибинних вод.

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Дослідники попереджають, що цей епізод може стати одним із найінтенсивніших за всю історію спостережень, а поточні умови в океані дуже нагадують ситуацію руйнівного 1997 року. Різкі зміни температури та рівня моря здатні радикально трансформувати циркуляцію атмосфери, провокуючи нові температурні рекорди.

Зазвичай Ель-Ніньйо приносить екстремальні опади й повені в США, Колумбію, Перу та Еквадор, тоді як в Австралії та Індонезії викликає катастрофічні посухи.

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