Зв’язки, прихильність долі чи розум: що допомагає Джунам з програми IT Generation отримати роботу?

Посада управлінця у сфері авіації, потім засновник власного бізнесу, а в 38 років Максим Цвєтошенко перекваліфікувався в ІТ-ішника. І зараз працює Security Project Manager в компанії Synergetica. Ще у січні 2023 він отримав нову професію за допомогою програми від Мінцифри. І через декілька днів влаштувався на роботу. Але як йому вдалось отримати першу роботу в новому для себе напрямі?

Наш співрозмовник Максим переймається, щоб не вийшла пафосна історія про рожеві окуляри, поні та золоті гори, які так часто маніпулятивно зашивають в деякі розповіді про ІТ. Так, він в 38 вирішив кардинально змінити свою професію. І так, з першого погляду, все склалось, наче витягнув щасливий білет — закінчив безкоштовно курси Hillel IT School, пройшовши великий кастинг до програми IT Generation, а після навчання одразу отримав оффер, навіть не розсилаючи нікуди своє резюме. Але! Але не все так просто.

Бо було до всього цього зовсім інше життя: і перспективні й успішні роки в управлінні відділом маркетингу та продажів в авіабудівному концерні “Антонов”. Потім понад 10 років керування невеликим власним бізнесом у Києві. До повномасштабного вторгнення росії до України, Максим мав цілком реалізовану діяльність. Про ІТ і не думав.

Навесні 2022 багатодітна родина Цвєтошенко прийняла рішення переїхати до Іспанії. Максим з однодумцями почав займатися волонтерською діяльністю, втілюючи в життя складні технічні проєкти для спецпризначенців. Паралельно тривав пошук відповідей “а як далі?” Ні, не опускання рук, акцентує Максим! А саме пошук того, що робити, аби й далі забезпечувати родину. Тому швидка перекваліфікація за допомогою програми від Мінцифри здалась на той час ідеальним рішенням. Історія вступу була простою: подав одразу кілька заявок до декількох шкіл. Першою відповіла Hillel IT School. Рекомендації знайомих та відгуки допомогли остаточно прийняти рішення щодо вступу саме до цього закладу. Вивчати вирішив Project Management.

“Перед усім оцінив, що нам не давали безглузді знання “з відривом від реальності”. Переконаний, що релевантність всього цього забезпечив саме викладач, точніше його досвід. Це безумовний плюс, що наш ментор Артьом Ліннік — практик, працює в ІТ-компанії й використовує ті знання, які закривають сучасні потреби ринку”

Майже одразу після завершення курсу, Максим отримав оффер. Один з його колег з волонтерської діяльності, дізнавшись, що він має спеціальність Project Manager, зробив йому ділову пропозицію, але з обов’язковим вдалим виконанням тестового.

“Не вірю, що швидко роботу знаходять лише щасливчики, — підкреслює Максим. — Так, ринок праці навіть у сфері ІТ зараз переживає не найкращі часи. Однак цей напрям залишається одним з найперспективніших у всьому світі. Тому є куди розвиватись. Радує й те, що є, завдяки чому. Освітні програми IT Generation — чудовий тому приклад. Вважаю, що підтримка державою розвитку ІТ-сфери відіграватиме велику роль, в тому числі у формуванні економічних показників.