Звичайний камінь приховував важливу таємницю віком 200 тисяч років

В Іспанії археологи виявили камінь зі стародавніми різьбленнями. Це відкриття змінює наші знання про доісторичну Європу.

Про це пише видання Arkeonews.

Експерти припускають, що ці позначки можуть бути одним із найдавніших прикладів символічного виразу на Піренейському півострові.

Відкриття суперечить наявним хронологічним межам того, коли давні люди почали розвивати мистецькі та когнітивні здібності.

Щоб визначити точний вік різьблень, дослідники використовують передові методи. Кварц, виявлений у навколишніх відкладеннях, аналізується для встановлення часової шкали, а цифрове 3D-картування з високою роздільною здатністю використовується для розрізнення природної ерозії та навмисного різьблення.

Нагадаємо, археологи виявили пару, яка загинула 79 року нашої ери, в руках жінки був "скарб".

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