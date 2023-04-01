Звичний образ тиранозаврів доведеться переосмислити - нове дослідження

Палеонтологи зʼясували, що зуби у тиранозаврів були приховані за парою тонких лускатих губ.

Згідно з новим дослідженням, уявлення про зовнішній вигляд деяких динозаврів не відповідає дійсності. Вчені дослідили скам’янілі зуби тиранозаврів та дійшли висновку, що вони насправді ховалися за губами.

Про це пише The Guardian.

Науковці проаналізували зуби тиранозавра, порівняли їх із щелепами алігаторів і виявили, що на зубах тероподів нема жодних ознак значного зношення емалі. Натомість оголені зуби алігаторів через відсутність губ стали більш сухими і крихкими.

Науковці також виявили крихітні отвори у щелепах тероподів. Вони влаштовані так само, як у сучасних ящірок. Через них до губ та ясен проходили нерви та кровоносні судини.

Порівнюючи довжину черепа та розмір зубів різних динозаврів і сучасних рептилій, автори виявили, що, попри розмір зубів, їхній захист був цілком можливим завдяки співвідношенню зубів до щелепи. Автори дослідження дійшли висновку, що тероподи тримали зуби в роті, а характер зносу на зубах свідчить про те, що вони були вкриті, щоб захистити їх від стихії.

Нагадаємо, канадські палеонтологи проаналізували дані, отримані щодо 32 найповніших скелетів тиранозаврів і дійшли висновків, що ці величезні динозаври могли бути ще більшими за розмірами і важили 15 тонн.

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