Звідки з'явилась бактерія чуми: генетики переписали історію пандемії "чорної смерті"

ДНК з останків стародавніх людей у Сибіру виявило найдавніший штам чуми

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У червні 2026 року міжнародна команда дослідників опублікувала в журналі Nature сенсаційні результати вивчення ДНК з останків стародавніх людей у Сибіру. Генетичний аналіз зубів мисливців-збирачів віком близько 5500 років виявив невідомий раніше штам бактерії чуми, яка згодом під час середньовічної пандемії забрала життя близько 25 мільйонів осіб.

Про це пише Gizmodo.

Знахідки в Сибіру та жертви епідемії

Дослідники ретельно проаналізували матеріали з 4 стародавніх цвинтарів, розташованих навколо озера Байкал. Серед 46 вивчених поховань епохи неоліту фахівці виявили сліди чумної палички одразу у 18 осіб, більшість із яких виявилися дітьми та підлітками.

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Радіовуглецеве датування показало, що цей регіон пережив 2 окремі потужні спалахи інфекції в період від 5520 до 4425 років тому. Співавтор дослідження Руаїрід Маклауд підкреслив, що це відкриття нарешті надає переконливі докази надзвичайної смертоносності ранніх спалахів цієї страшної хвороби.

Переносники інфекції та розкриття таємниці

Головними переносниками небезпечної інфекції тоді були бабаки, на яких стародавні люди постійно полювали заради м’яса та теплого хутра. Цю теорію переконливо доводять численні зуби цих гризунів, які археологи регулярно знаходили всередині ранніх неолітичних могил.

Велика кількість молодих жертв може свідчити про те, що дорослі люди вже перехворіли в дитинстві та отримали імунітет, або ж діти частіше контактували з хворими тваринами через розподіл праці. Експерт Еске Віллерслев пояснив, що масові епідемії активно виникали навіть серед невеликих груп мисливців, повністю спростовуючи міф про ураження винятково густонаселених суспільств.

Нагадаємо, вчені знайшли небезпечну бактерію у єнотів. Цей патоген уже став причиною кількох масштабних спалахів гострих харчових отруєнь у людей.

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