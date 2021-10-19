Звуки Марса: NASA опублікувало нові аудіозаписи з Червоної планети

Мікрофони на марсоході Perseverance записали, як звучать пориви вітру, хрускіт гравію під його колесами та гул двигунів.
У розрідженій атмосфері Марса космічний апарат Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Perseverance записав за допомогою мікрофонів довколишні звуки.
На офіційному сайті NASA опубліковано аудіозаписи та зроблено пояснення до них.
Запис відбувався завдяки двом мікрофонам, які вмонтовані в "тіло" Perseverance. Загальна тривалість аудіо сягає п'яти годин. Під час дослідження записів науковці з’ясували, як поширюються звуки на Червоній планеті.
“Оскільки атмосфера планети набагато менш щільна, ніж атмосфера Землі, вчені знали, що звуки з високими частотами, зокрема, буде важко почути. Насправді, деякі вчені не були впевненими, що почують що-небудь взагалі, тож вони були здивовані, коли мікрофон підхопив гудіння роторів вертольота під час його четвертого польоту, 30 квітня, з відстані 262 футів (80 метрів)”, - йдеться в описі.
Також дослідники виявили, що марсіанські звуки мають сильні басові вібрації, які по справжньому відчуваються у навушниках.
У NASA відзначили, що ймовірно, мікрофони в майбутньому стануть важливим засобом для подальшого дослідження Марса і Сонячної системи загалом.
Послухати записи звуків Марса можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше американське космічне агентство NASA отримало перше відео з марсохода Perseverance, який 18 лютого здійснив вдалу посадку на Червону планету.