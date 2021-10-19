Звуки Марса: NASA опублікувало нові аудіозаписи з Червоної планети

Мікрофони на марсоході Perseverance записали, як звучать пориви вітру, хрускіт гравію під його колесами та гул двигунів.

У розрідженій атмосфері Марса космічний апарат Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Perseverance записав за допомогою мікрофонів довколишні звуки.

На офіційному сайті NASA опубліковано аудіозаписи та зроблено пояснення до них.

Запис відбувався завдяки двом мікрофонам, які вмонтовані в "тіло" Perseverance. Загальна тривалість аудіо сягає п'яти годин. Під час дослідження записів науковці з’ясували, як поширюються звуки на Червоній планеті.

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“Оскільки атмосфера планети набагато менш щільна, ніж атмосфера Землі, вчені знали, що звуки з високими частотами, зокрема, буде важко почути. Насправді, деякі вчені не були впевненими, що почують що-небудь взагалі, тож вони були здивовані, коли мікрофон підхопив гудіння роторів вертольота під час його четвертого польоту, 30 квітня, з відстані 262 футів (80 метрів)”, - йдеться в описі.

Також дослідники виявили, що марсіанські звуки мають сильні басові вібрації, які по справжньому відчуваються у навушниках.

У NASA відзначили, що ймовірно, мікрофони в майбутньому стануть важливим засобом для подальшого дослідження Марса і Сонячної системи загалом.

Послухати записи звуків Марса можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше американське космічне агентство NASA отримало перше відео з марсохода Perseverance, який 18 лютого здійснив вдалу посадку на Червону планету.

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