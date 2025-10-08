“Звуковий скальпель”: як випадкове відкриття може змінити лікування раку

HIFU / © BBC

Ультразвук уже давно є незамінним інструментом для візуалізації в медицині, але сфокусовані високочастотні звукові хвилі відкривають нову еру в боротьбі з раком. Революційний метод, відомий як гістотрипсія, пропонує лікарям неінвазивний спосіб видаляти злоякісні пухлини, використовуючи звук замість хірургічного втручання.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Народження гістотрипсії: від шуму до відкриття

На початку 2000-х років Чжен Сюй, аспірантка Університету Мічигану, шукала спосіб механічного руйнування уражених тканин. Вона експериментувала з ультразвуком на свинячих серцях. Спершу її потужні звукові хвилі дратували колег у лабораторії.

Щоб зменшити шум, Сюй збільшила частоту ультразвукових імпульсів, вивівши звук за межі сприйняття людини. На її подив, це не лише вирішило проблему шуму, а й зробило метод значно ефективнішим. На її очах у тканині свинячого серця менш ніж за хвилину з’явився отвір.

Десятиліття потому це випадкове відкриття інституціоналізувалося як гістотрипсія.

Як працює “звуковий скальпель”

На відміну від звичайного ультразвуку, який використовується для створення зображень (як-от сонограми), в лікуванні раку звукові хвилі концентруються на невеликій ділянці пухлини.

Точне націлювання. Пристрої гістотрипсії спрямовують ультразвукові хвилі у фокусну зону розміром приблизно два на чотири міліметри (розмір кінчика фломастера). Роботизована рука точно наводить датчик на уражену ділянку. Читайте також Дата публікації 09:16, 15.08.25 Категорія Наука та IT Кількість переглядів 772 ШІ створив нові антибіотики проти супербактерій: що це за хвороби Автор публікації Ірина Лаб'як Створення “бульбашок”. Ультразвук подається швидкими короткими імпульсами. Ці імпульси створюють крихітні “мікробульбашки”, які миттєво розширюються і стискаються. Механічне руйнування. Цей процес розриває пухлинну тканину. Залишки зруйнованої тканини потім “прибирає” імунна система пацієнта.

Процедура швидка, нетоксична та неінвазивна, що часто дозволяє пацієнтам повернутися додому того ж дня. Більшість сеансів тривають від однієї до трьох годин, і пухлини часто знищуються за один раз.

Схвалення і перспективи

У жовтні 2023 року Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) схвалило гістотрипсію для лікування пухлин печінки. Невдовзі після цього Велика Британія стала першою європейською країною, яка запровадила цей метод у своїй системі охорони здоров'я (NHS).

Хоча ускладнення (від болю в животі до внутрішньої кровотечі) трапляються рідко, залишаються відкритими питання щодо довгострокових даних про повторне виникнення раку. Деякі дослідники висловлюють обережність щодо потенційного перенесення ракових клітин до інших ділянок під час руйнування пухлини, проте в дослідах на тваринах це не спостерігалося.

Наразі гістотрипсія може бути неефективною проти раку, розташованого поблизу кісткової тканини (яка блокує ультразвук) або органів, наповнених газом (як-от легені), де може пошкодити здорові тканини. Проте компанія HistoSonics уже вивчає застосування методу для лікування пухлин нирок і підшлункової залози.