Під час звичайної прогулянки в Кутногірському краї Чехії жінка випадково натрапила на одну з найцінніших археологічних знахідок останніх років — схованку з понад 2150 срібних монет раннього середньовіччя. Денарії пролежали в землі близько 900 років і були заховані в керамічному горщику, який майже повністю зруйнувався.

Про це повідомило видання Popular Mechanics.

За попередніми оцінками фахівців Інституту археології Академії наук Чеської Республіки та Чеського музею срібла в Кутній Горі, скарб був закладений у першій чверті XII століття — у період гострої політичної нестабільності. Тоді між представниками династії Пржемисловців точилася боротьба за празький княжий престол, а регіоном неодноразово проходили ворожі війська.

Археолог Філіп Велімський назвав знахідку однією з найбільших за останнє десятиліття та порівняв її з виграшем у лотерею. За його словами, така кількість срібла була недосяжною для звичайної людини того часу й могла належати лише представнику еліти. Є версія, що монети призначалися для виплати платні війську або були воєнною здобиччю.

Попередній аналіз показав, що денарії карбувалися в різних частинах Кутногірського краю за правління щонайменше трьох правителів Пржемисловської династії — короля Вратислава II та князів Бржетислава II і Борживоя II. Ймовірно, монети виготовили між 1085 і 1107 роками на празькому монетному дворі зі срібла, яке імпортували до Богемії.

Наразі всі монети проходять детальне дослідження, очищення та реставрацію. Музейні фахівці планують провести рентгенівський і спектральний аналіз, щоб визначити точний склад металу та можливе походження срібла.

