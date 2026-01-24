Звичайні пошуки молотка обернулися знайденням римського скарбу за 6,3 мільйона доларів

Скарб Хоксне. Фото: Mike Peel/CC BY-SA 4.0

У британському графстві Саффолк випадкова допомога сусідові обернулася одним із найгучніших археологічних відкриттів XX століття.

Про це повідомило видання Iflscience.

У листопаді 1992 року фермер із Хоксна Пітер Вотлінг попросив друга допомогти знайти інструмент, який зник під час робіт. На поле вирушив Ерік Лоуз — пенсіонер і аматор-металошукач. Саме він натрапив на кілька старовинних монет і одразу повідомив про знахідку поліцію та археологів.

Це рішення дозволило фахівцям ретельно зафіксувати контекст відкриття і провести повноцінні розкопки. Так було виявлено скарб, який нині відомий як Скарб Хоксне — одну з найцінніших колекцій пізньоримського золота й срібла, знайдених у Британії.

До складу скарбу увійшли 15 233 монети, срібний посуд, золоті прикраси, десятки ложок і навіть туалетне приладдя. Археологи також виявили залишки дубової скрині з внутрішніми перегородками, у якій цінності були акуратно складені й загорнуті в тканину та солому. За датуванням монет встановлено, що скарб заховали після 407–408 років нашої ери, хоча частина грошей перебувала в обігу ще кілька десятиліть до того.

Дослідники вважають, що скарб сховали навмисно у V столітті, однак причини цього залишаються невідомими. Серед версій — політична нестабільність у Римській Британії або ж економічні зміни. Імена власників і мотиви приховування цінностей так і залишилися загадкою.

У 1993 році знахідку офіційно визнали скарбом, передали короні, а згодом продали музеям. Отриману суму — 1,75 мільйона фунтів стерлінгів (4,7 мільйона фунтів стерлінгів або 6,3 мільйона доларів станом на зараз, — Ред.) — поділили між Лоузом і власником землі. Так пошук звичайного молота несподівано приніс історичне відкриття та мільйонну винагороду.

