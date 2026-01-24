ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
2 хв

Звичайні пошуки молотка обернулися знайденням римського скарбу за 6,3 мільйона доларів

Загублений інструмент привів до одного з найбільших археологічних відкриттів XX століття. У Саффолку знайшли тисячі римських монет, золото й срібло, сховані близько 1600 років тому.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Скарб Хоксне. Фото: Mike Peel/CC BY-SA 4.0

Скарб Хоксне. Фото: Mike Peel/CC BY-SA 4.0

У британському графстві Саффолк випадкова допомога сусідові обернулася одним із найгучніших археологічних відкриттів XX століття.

Про це повідомило видання Iflscience.

У листопаді 1992 року фермер із Хоксна Пітер Вотлінг попросив друга допомогти знайти інструмент, який зник під час робіт. На поле вирушив Ерік Лоуз — пенсіонер і аматор-металошукач. Саме він натрапив на кілька старовинних монет і одразу повідомив про знахідку поліцію та археологів.

Це рішення дозволило фахівцям ретельно зафіксувати контекст відкриття і провести повноцінні розкопки. Так було виявлено скарб, який нині відомий як Скарб Хоксне — одну з найцінніших колекцій пізньоримського золота й срібла, знайдених у Британії.

До складу скарбу увійшли 15 233 монети, срібний посуд, золоті прикраси, десятки ложок і навіть туалетне приладдя. Археологи також виявили залишки дубової скрині з внутрішніми перегородками, у якій цінності були акуратно складені й загорнуті в тканину та солому. За датуванням монет встановлено, що скарб заховали після 407–408 років нашої ери, хоча частина грошей перебувала в обігу ще кілька десятиліть до того.

Дослідники вважають, що скарб сховали навмисно у V столітті, однак причини цього залишаються невідомими. Серед версій — політична нестабільність у Римській Британії або ж економічні зміни. Імена власників і мотиви приховування цінностей так і залишилися загадкою.

У 1993 році знахідку офіційно визнали скарбом, передали короні, а згодом продали музеям. Отриману суму — 1,75 мільйона фунтів стерлінгів (4,7 мільйона фунтів стерлінгів або 6,3 мільйона доларів станом на зараз, — Ред.) — поділили між Лоузом і власником землі. Так пошук звичайного молота несподівано приніс історичне відкриття та мільйонну винагороду.

Нагадаємо, звичайний ремонт у дворі будинку в Дорсеті несподівано перетворився на археологічну сенсацію. Під під’їзною дорогою знайшли понад 200 срібних монет епохи Тюдорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
730
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie