Звичайний продукт може знизити ризик гіпертонії на 26%: що з'ясували вчені

Горіхи / © pexels.com

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Звичайні горіхи можуть допомогти знизити ризик розвитку гіпертонії — одного з основних чинників серцево-судинних захворювань. Нове дослідження показало, що люди, які регулярно їдять приблизно 30 грамів горіхів на день, мають на 26% нижчий ризик виникнення високого артеріального тиску порівняно з тими, хто їх не споживає.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі British Journal of Nutrition.

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Скільки горіхів потрібно їсти щодня

Міжнародна група науковців проаналізувала результати восьми досліджень, які охопили понад 143 тисячі учасників. Серед них зафіксували понад 20 тисяч випадків розвитку гіпертонії.

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Дослідники встановили, що люди з найвищим рівнем споживання горіхів мали на 16% нижчий ризик підвищеного тиску порівняно з тими, хто їв їх найменше.

Водночас щоденна порція приблизно 28 грамів горіхів була пов'язана зі зниженням ризику гіпертонії на 20%.

Найпомітніший результат спостерігали за споживання близько 30 грамів горіхів на день — ризик був нижчим приблизно на 26%.

Це невелика жменя, яку легко додати до щоденного раціону.

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Водночас збільшення порції понад цей обсяг не продемонструвало суттєвої додаткової користі.

Чому горіхи можуть бути корисними для серця

Науковці пояснюють можливий позитивний вплив горіхів їхнім поживним складом.

Вони містять ненасичені жири, клітковину, калій та рослинні біологічно активні речовини, які відіграють важливу роль у підтриманні здоров'я серцево-судинної системи.

Крім того, горіхи містять амінокислоту аргінін, яка бере участь в утворенні оксиду азоту. Ця речовина сприяє розслабленню та розширенню кровоносних судин.

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Завдяки цьому горіхи можуть позитивно впливати на механізми регуляції артеріального тиску.

Попри високу калорійність, помірне споживання горіхів також пов'язують із нижчими показниками ожиріння, яке є одним із чинників ризику гіпертонії.

Які горіхи краще обирати

Фахівці рекомендують віддавати перевагу натуральним несолоним горіхам.

До раціону можна додавати волоські горіхи, мигдаль, кеш'ю та інші різновиди.

Важливо уникати надмірного споживання солі, оскільки велика кількість натрію в харчуванні може сприяти підвищенню артеріального тиску.

Автори дослідження зазначають, що горіхи можуть бути корисною альтернативою солоним снекам, печиву та іншим продуктам для перекусу.

Водночас науковці наголошують: результати дослідження свідчать про статистичний зв'язок, а не доводять, що саме горіхи безпосередньо запобігають гіпертонії.

Оскільки дослідники аналізували харчові звички людей, на результати могли впливати й інші особливості їхнього способу життя.

Тому горіхи варто розглядати як частину збалансованого харчування, а не як спосіб лікування підвищеного тиску чи заміну призначеним лікарем препаратам.

Раніше ми писали про те, що краще для здоров’я серця та довголіття - волоські горіхи чи мигдаль.

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