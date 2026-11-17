Дослідники ковтнули деталі Lego / © Shutterstock

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Випадкове ковтання предметів трапляється досить часто, що викликає паніку у батьків. Більшість сторонніх предметів нешкідливі та зазвичай виходять природним шляхом (через випорожнення) протягом 3-5 днів, однак іноді доводиться дізнаватися це на власному досвіді. Дослідники взяли добровольців та попросили їх з’їсти голову Lego, щоб перевірити.

Про це пише IFLScience.

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Другими за частотою ковтання предметами є маленькі пластикові іграшки. Напрочуд мало даних про те, скільки часу їм потрібно, щоб вийти. Дослідники в Австралії об’єдналися, щоб відповісти на питання, скільки часу потрібно, щоб випорожнитися з Lego.

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Вони взяли шістьох добровольців, попросили їх з’їсти голову Lego, а потім записували, скільки часу знадобилося, щоб вона знову з’явилася. Щоб взяти участь у випробуванні, добровольці не повинні були мати історії операцій на шлунково-кишковому тракті, вміти ковтати голову Lego чистою та не хвилюватися.

«Учасники проковтнули голову Lego. Було зафіксовано час, необхідний для знаходження предмета в калі учасників. Основним результатом був показник часу знаходження та вилучення», — пояснили у матеріалі.

Несподіваний випадок

У дослідженні також були несподівані моменти. Гарна новина полягала в тому, що голови Lego не проводили багато часу в кишечнику людини, в середньому 1,7 дня перед випорожненням.

«До успішно витягнутих голів Lego кількість випорожнень коливалася від однієї до трьох, в середньому два випорожнення», – зазначають дослідники.

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Проте один учасник експерименту не зміг знайти свою голову Lego, хоча він продовжував шукати у калі ще два тижні після їхнього проковтування. Однак дослідники не хвилювалася через зниклу голову та захищали свої методи пошуку. Вони запевнили, що не варто хвилюватися.

Майбутні експерименти

Голови Lego проходили через тіло швидше, ніж монети. Команда дослідників припустила, що подальше дослідження могло б включати інші частини фігурок Lego, бажано одну руку Lego, яка тримає монету.

«Ми визнаємо, що різні об'єкти можуть мати коротший або довший час проходження. Можливо, було б корисно повторити це дослідження з частиною тіла або ноги, щоб побачити, чи уповільнюють гострі або нерівні поверхні пластикової структури проходження кишечника», – пояснили вони.

Однак не варто сприймати це дослідження як медичну пораду та робити висновки, що головки Lego тепер їстівні. Тому що це не так.

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Нагадаємо, що якщо шматок їжі потрапив не в те горло, ситуація за лічені секунди може стати небезпечною для життя. Особливо складно, коли людина перебуває вдома сама і поруч немає нікого, хто міг би надати допомогу. У такому разі важливо знати, як діяти самостійно, поки не приїхали медики. Що робити, якщо ви задихаєтеся вдома без сторонньої допомоги — у матеріалі TSN.ua.

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