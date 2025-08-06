Житло, лікарні та тропічні ліси: що всередині міжзоряного корабля для людства (фото)

Корабль / © Pixabay

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Міжнародна команда дослідників, інженерів і архітекторів розробила футуристичний космічний корабель «Chrysalis», здатний подолати 250-річну подорож до Альфи Центавра.

Про це пише Project Hyperion.

Цей проєкт посів перше місце у престижному конкурсі Project Hyperion, який оцінює реалістичні концепції міжзоряних польотів. Команда навмисно виключила фантастичні технології — як-от надсвітлові швидкості чи кріосон — і зосередилася на можливостях, які можуть бути реалізовані в найближчому майбутньому.

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Гігантський циліндричний корабель довжиною 58 км розрахований на 1000 людей, які поколіннями житимуть на його борту. Усередині буде створено цілу мікроцивілізацію: житлові блоки, освітні установи, медичні центри, спортивні комплекси та аграрні біоми — від тропічних до бореальних. Вирощування їжі зосередиться на рослинній основі, а білок вироблятиметься синтетично, що зробить екіпаж вегетаріанським.

Особливе місце займатиме 130-метровий «космічний купол» із прозорими панелями, спрямований назад — до Сонця й Землі. Він дозволить пасажирам бачити зоряне небо і пам’ятати про своє походження. У конструкції передбачено створення штучної гравітації шляхом обертання концентричних циліндрів, а енергопостачання забезпечуватимуть термоядерні реактори.

У «Chrysalis» буде втілено ідею збереження культурної та біологічної спадщини людства — генетичні банки, бібліотеки з артефактами та громадські простори для формування нової міжзоряної ідентичності. Проєкт отримав високу оцінку журі за глибину опрацювання, зокрема плани щодо захисту від радіації та підтримання психічного здоров’я мешканців.

Доктор Андреас Гайн з Інституту міжзоряних досліджень наголосив, що «Chrysalis» — це не лише фантастика, а й спроба осмислити, як людство може жити та розвиватися в ізольованому середовищі. Подібні проєкти відкривають нові горизонти не лише для космосу, а й для вирішення глобальних проблем на Землі.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчений з Гарварду опублікував моторошне попередження про таємничий міжзоряний об’єкт, що мчить крізь нашу Сонячну систему, і заявив, що це може означати катастрофу для Землі.