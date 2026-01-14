Життя без сонця: що приховувала печера Аялон мільйони років

Печера Аялон. Фото професор Амос Фрумкін через GEOMAR

Печера Аялон, що десятки мільйонів років була повністю ізольована від сонячного світла та дощової води, виявилася домом для унікальної екосистеми, аналогів якій немає у світі. Її відкрили випадково у 2006 році під час робіт у кар’єрі Нешер Рамла поблизу Хайфи.

Про це повідомило видання Iflscience.

Невеликий отвір у дні кар’єру привів дослідників до величезної підземної порожнини з озером. Саме там науковці вперше побачили живі організми, які раніше не були відомі науці. За словами фахівців, печера була повністю відрізана від поверхні Землі протягом мільйонів років, без доступу до світла, фотосинтезу чи поверхневих вод.

Як пояснював доцент кафедри екології та еволюції Єврейського університету у Єрусалимі Аріель Чіпман, екосистема Аялону є винятковою, адже її харчова мережа не залежить від сонячної енергії. Натомість життя підтримується завдяки хемосинтезу — бактерії отримують енергію з хімічних реакцій за участі сірководню в підземній воді.

У печері виявили вісім нових для науки видів тварин — серед них ракоподібні, безокі наземні істоти та скорпіон, що представляв зовсім новий рід. Усі організми були пристосовані до життя в повній темряві й стабільному середовищі без зовнішніх впливів.

Науковці наголошують: справжня цінність відкриття — не лише у нових видах, а в самій печері як рідкісному прикладі давньої ізольованої екосистеми. Дослідники порівнювали перше потрапляння всередину печери з висадкою на Місяць.

Втім, після відкриття печера швидко опинилася під загрозою. Через втручання людини та появу інвазивних видів частина унікальної фауни почала зникати. У 2021 році вчені й екологічні організації виступили проти планів використання кар’єру для скидання поверхневих вод, попередивши про ризик повного знищення екосистеми.

Зрештою влада відмовилася від цих планів, визнавши виняткову цінність печери Аялон. Дослідники сподіваються, що цей об’єкт і надалі залишатиметься захищеним — як рідкісний приклад того, що життя може існувати навіть там, де, здавалося б, це неможливо.

