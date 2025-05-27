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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Життя на далекій планеті під сумнівом — нові дослідження спростовують відкриття

У квітні науковці заявили про ймовірні ознаки життя на екзопланеті K2-18b. Але новий аналіз ставить ці висновки під сумнів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Планета K2-18b

Планета K2-18b / © phys.org

У квітні 2025 року відкриття ознак життя на планеті K2-18b, що за 124 світлових роки від Землі, стало гучною науковою новиною. Однак нове дослідження ставить ці висновки під сумнів.

Про це повідомило видання phys.org.

Раніше повідомлялося, що в атмосфері виявили K2-18b диметилсульфід (DMS) і диметилдисульфід (DMDS) — речовини, які на нашій планеті утворюються за участі живих організмів. Проте новий аналіз даних, проведений іншими науковцями, поставив ці висновки під сумнів.

У новому дослідженні проаналізували значно більшу кількість потенційних хімічних сполук — спочатку близько 90, згодом — до 360. Виявилося, що хоча диметилсульфід серед найімовірніших варіантів, диметилдисульфід — відсутній. Натомість аналіз вказує на присутність речовин, які не пов’язані з біологічними процесами, зокрема токсичного метилакрилонітрилу. Це знижує ймовірність існування життя на K2-18b.

Автори первинного дослідження наразі не коментують ці критичні зауваження.

Нагадаємо, на дні океану знайшли поховане місто віком 140 000 років.

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