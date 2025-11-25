ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Життя на Марсі могло існувати довше, ніж вважали раніше: вчені оприлюднили нові докази

Нові результати показують, що Марс не так швидко втратив умови для життя.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Марс

Марс / © Associated Press

Марс міг зберігати умови, сприятливі для життя, протягом значно довшого періоду — такого висновку дійшла міжнародна команда науковців після аналізу даних марсохода Curiosity та порівняння їх з аналогічними утвореннями у пустелях ОАЕ.

Про це повідомило видання Science Alert.

Хоча науковці давно погоджуються, що на Марсі колись існувала вода і щільніша атмосфера, точні межі «епохи життя» планети залишалися предметом суперечок. Вода почала зникати між 4,2 і 3,7 млрд років тому, коли сонячний вітер поступово «зчищав» атмосферу. Вважалося, що після цього Червона планета досить швидко втратила придатність для життя.

Однак нове дослідження доводить: марсіанські умови могли залишатися достатньо вологими ще довгий час.

Команда на чолі з Дімітрою Атрі з Центру астрофізики та космічних наук Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі проаналізувала стародавні піщані дюни у формації Стімсон, розташовані в кратері Гейла. Саме там Curiosity неодноразово фіксував сліди «літифікації» — процесу, коли піски перетворюються на камінь під впливом води.

Порівнявши марсіанські дані з геологічними утвореннями в ОАЕ, що формувалися у вологих умовах, вчені дійшли висновку, що дюни Гейла взаємодіяли з ґрунтовими водами, які надходили з прилеглих гір. Унаслідок цього на Марсі утворилися мінерали, зокрема гіпс — типовий «земний» показник присутності води.

Результати підтвердили попередні знахідки Атрі та Вігнеша Крішнамурті, представлені торік на Міжнародній конференції з питань Марса. Дослідники переконані, що такі дюнні системи та підземні води могли зберігати сприятливі умови протягом тривалого часу.

На Землі подібні відкладення піщаника часто містять найдавніші сліди життя — мікроорганізми, які залишають характерні структури й мінеральні відкладення. За аналогією команда припускає, що такі утворення в кратері Гейла можуть приховувати сліди давніх бактерій, якщо вони коли-небудь існували на Марсі.

Дослідники зазначають: результати не лише уточнюють картину еволюції марсіанського клімату, але й вказують на перспективні місця для майбутніх місій.

Нагадаємо, вчені пояснили, що буде з тілом людини, яке зіткнеться з чорною дірою. Виявилося, що навіть маленьке зіткнення з крихітною первинною чорною дірою буде схоже на постріл із великокаліберної зброї.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie