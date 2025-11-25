Життя на Марсі могло існувати довше, ніж вважали раніше: вчені оприлюднили нові докази

Марс / © Associated Press

Марс міг зберігати умови, сприятливі для життя, протягом значно довшого періоду — такого висновку дійшла міжнародна команда науковців після аналізу даних марсохода Curiosity та порівняння їх з аналогічними утвореннями у пустелях ОАЕ.

Про це повідомило видання Science Alert.

Хоча науковці давно погоджуються, що на Марсі колись існувала вода і щільніша атмосфера, точні межі «епохи життя» планети залишалися предметом суперечок. Вода почала зникати між 4,2 і 3,7 млрд років тому, коли сонячний вітер поступово «зчищав» атмосферу. Вважалося, що після цього Червона планета досить швидко втратила придатність для життя.

Однак нове дослідження доводить: марсіанські умови могли залишатися достатньо вологими ще довгий час.

Команда на чолі з Дімітрою Атрі з Центру астрофізики та космічних наук Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі проаналізувала стародавні піщані дюни у формації Стімсон, розташовані в кратері Гейла. Саме там Curiosity неодноразово фіксував сліди «літифікації» — процесу, коли піски перетворюються на камінь під впливом води.

Порівнявши марсіанські дані з геологічними утвореннями в ОАЕ, що формувалися у вологих умовах, вчені дійшли висновку, що дюни Гейла взаємодіяли з ґрунтовими водами, які надходили з прилеглих гір. Унаслідок цього на Марсі утворилися мінерали, зокрема гіпс — типовий «земний» показник присутності води.

Результати підтвердили попередні знахідки Атрі та Вігнеша Крішнамурті, представлені торік на Міжнародній конференції з питань Марса. Дослідники переконані, що такі дюнні системи та підземні води могли зберігати сприятливі умови протягом тривалого часу.

На Землі подібні відкладення піщаника часто містять найдавніші сліди життя — мікроорганізми, які залишають характерні структури й мінеральні відкладення. За аналогією команда припускає, що такі утворення в кратері Гейла можуть приховувати сліди давніх бактерій, якщо вони коли-небудь існували на Марсі.

Дослідники зазначають: результати не лише уточнюють картину еволюції марсіанського клімату, але й вказують на перспективні місця для майбутніх місій.

