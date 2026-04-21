Життя на Марсі: у NASA виявили невідомі органічні сполуки на Червоній планеті

Марсохід Curiosity, який досліджує Марс від 2012 року, виявив у місцевих породах нові органічні сполуки, раніше не зафіксовані на Червоній планеті. Йдеться про різноманітну суміш молекул, що, за оцінками вчених, могла зберігатися у марсіанському середовищі протягом мільярдів років.

Серед виявлених речовин — молекула, що містить азот і має структуру, подібну до попередників ДНК. Такі сполуки вважають ключовими для формування генетичного матеріалу. Раніше подібні структури на Марсі не знаходили.

Також марсохід зафіксував бензотіофен — складну органічну сполуку з двома кільцями та вмістом сірки. Вчені зазначають, що такі речовини можуть потрапляти на планети разом із метеоритами.

Дослідження проводили у районі Глен-Торрідон кратера Гейл — ділянці, де, за науковими оцінками, в далекому минулому могла існувати рідка вода. Саме цей фактор розглядають як один із ключових для потенційної придатності середовища до життя.

Аналіз здійснювали за допомогою комплексу приладів Sample Analysis at Mars (SAM). Для експерименту використали хімічну речовину TMAH, яка дозволяє розщеплювати великі органічні молекули на менші фрагменти, придатні для вивчення. На борту марсохода було обмежену кількість цього реагенту, тому місце для відбору зразків обирали особливо ретельно.

За словами професорки геологічних наук Університету Флориди Емі Вільямс, отримані результати свідчать про збереження складних органічних речовин у неглибоких шарах Марса протягом приблизно 3,5 мільярда років. Це, за її словами, є важливим для оцінки придатності середовища до життя в минулому.

Водночас дослідники наголошують: нинішні дані не дозволяють встановити походження цих молекул. Вони могли утворитися внаслідок геологічних процесів або бути доставлені на Марс метеоритами. Відрізнити ці сценарії за допомогою наявних інструментів неможливо.

Для остаточного висновку щодо можливих слідів життя вчені вважають необхідним доставити зразки марсіанських порід на Землю для детального лабораторного аналізу.

Паралельно марсохід Perseverance, який працює на Марсі від 2021 року, досліджує інший регіон — кратер Єзеро. Раніше NASA повідомляло про виявлення там структур і хімічних елементів, які можуть бути пов’язані з біологічними процесами, однак ці результати також не є остаточним підтвердженням існування життя.

Окрім цього, дослідники визначили близько двох десятків типів мінералів у породах кратера Єзеро. Вони, ймовірно, свідчать про складну історію взаємодії вулканічних порід із рідкою водою, що могло створювати умови, придатні для життя неодноразово в різні періоди.

Результати дослідження враховуються під час підготовки майбутніх місій, зокрема проєкту «Розалінд Франклін» та експедиції Dragonfly на супутник Сатурна Титан, де також планують використовувати подібні методи пошуку органічних сполук.

