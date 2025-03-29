Життя на Землі може опинитися під загрозою: починають вимирати важливі гриби

Гриби можуть зникнути / © Pexels

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Гриби, які є основними учасниками екосистеми під лісовою підстилкою, забезпечують кругообіг поживних речовин і здоров’я рослин. Ці невидимі, але життєво важливі організми зараз перебувають у небезпеці, що може мати серйозні наслідки для природи.

Про це повідомляю видання GMA News Online.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) опублікував тривожні дані про те, що третина з 1300 оцінених видів грибів знаходиться під загрозою. Керолайн Поллок зазначила, що без грибів життя на планеті може бути серйозно порушене.

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Як природні утилізатори, гриби розкладають органічні матеріали на простіші сполуки, що дає рослинам доступ до необхідних поживних речовин. Вони також підтримують симбіотичні зв’язки з рослинами, полегшуючи поглинання води та поживних елементів через мікоризи.

• Гриби також відіграють важливу роль у діяльності людини, беручи участь у виробництві антибіотиків, ферментації продуктів і напоїв, а також у біоремедіації, очищаючи забруднене довкілля.

Ігнорування грибів у програмах збереження природи, зокрема у світлі того, що з 2,2-3,8 мільйона видів грибів ідентифіковано лише малу частину, є тривожним сигналом для екосистеми, оскільки багато видів залишаються невивченими та неохоронюваними.

Визнання важливості грибів у природоохоронних ініціативах зростає: Великобританія та Чилі пропонують надати їм такий самий статус охорони, як рослинам і тваринам, підкреслюючи їхню незамінну роль у підтримці екосистем.

Гриби стикаються з багатьма загрозами, серед яких втрата середовища проживання через вирубку лісів, розширення сільського господарства та розвиток міст. Забруднення сільськогосподарськими стоками збільшує рівень азоту і аміаку в екосистемах, що порушує баланс, який підтримують гриби. Зміна клімату додатково погіршує умови для їхнього розвитку. Скорочення чисельності грибів створює серйозний ризик для екосистем, оскільки вони виконують важливу роль у розкладі органічних речовин.

Втрата мікоризних зв’язків негативно впливає на здоров’я рослин, що позначається на сільському господарстві та природних екосистемах. Крім того, зникнення грибів може позначитися на медицині та промисловості, що використовують їхні унікальні властивості. Для розв’язання цих проблем необхідно визнати гриби важливою частиною природоохоронної політики, провести оцінку їхнього біорізноманіття та вжити заходів для захисту їхнього середовища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як правильно смажити гриби з цибулею, цю помилку роблять майже всі.