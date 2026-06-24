Життя прийшло з космосу: на астероїді виявили повну "генетичну абетку" ДНК та РНК

На астероїді Рюгу знайшли всі 5 нуклеобаз ДНК і РНК / © unsplash.com

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У середині березня 2026 року команда японських учених виявила повний набір генетичних компонентів у зразках космічного ґрунту з астероїда Рюгу, що може довести ймовірне позаземне походження будівельних блоків життя.

Про результати цього унікального дослідження стародавнього космічного матеріалу пише SciTechDaily.

Аналіз космічних зразків

Дослідникам довелося працювати в надчистих лабораторних умовах, щоб уникнути будь-якого земного забруднення 5,4 грама космічного матеріалу, доставленого місією Hayabusa2. За допомогою води та соляної кислоти вони успішно екстрагували органічні молекули і підтвердили наявність аденіну, гуаніну, цитозину, тиміну та урацилу в приблизно однакових кількостях. Усі ці п’ять азотистих основ є фундаментальними «літерами», що кодують генетичну інформацію та без яких неможливий ріст, розмноження та еволюція живих організмів.

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«Оскільки зразки Рюгу були зібрані безпосередньо в космосі та захищені від земного забруднення, вони забезпечують один із найчіткіших поглядів на хімію стародавньої Сонячної системи», — підкреслюють автори дослідження.

Докази позаземного зародження життя

Отримані результати повністю збігаються з попередніми дослідженнями метеоритів Мурчисон та Оргейл, які також містили різноманітні органічні молекули. Астероїд Рюгу є залишком ранньої Сонячної системи, тому він здатен зберігати свої матеріали практично незмінними протягом 4,5 мільярда років. Науковці переконані, що хімічний баланс цих космічних тіл міг залежати від впливу аміаку.

«Відкриття всіх п’яти азотистих основ на Рюгу свідчить про те, що молекулярні інгредієнти життя могли формуватися в космосі ще мільярди років тому», — зазначають японські вчені у публікації для Nature Astronomy.

Нагадаємо, вчені дослідили геном мешканців України за останні 11 000 років. Стало відомо, як скіфи, гуни та готи вплинули на ДНК українців та чому наш генетичний код залишається незмінним тисячоліттями.

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