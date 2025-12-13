Життя серед людей змінює єнотів: у містах зафіксували тварин-мутантів

Єнот / © Associated Press

Міські єноти у Сполучених Штатах поступово відрізняються від своїх сільських родичів, і ці зміни можуть свідчити про початкові етапи одомашнення. До такого висновку дійшли науковці після масштабного аналізу фотографій тварин з різних регіонів країни.

Про це повідомило видання earth.com.

Дослідження, яке очолила докторка Раффаела Леш з Університету Арканзасу в Літл-Року, показало: єноти, що мешкають у містах, мають морди в середньому на 3,56% коротші, ніж у сільських популяцій. Ця різниця фіксується незалежно від клімату чи географії. Вчені проаналізували майже 20 тисяч знімків, надісланих волонтерами, та порівняли пропорції морди й черепа тварин.

Науковці пов’язують ці зміни з так званим «синдромом одомашнення» — комплексом ознак, які з’являються у тварин, що краще адаптуються до життя поруч із людиною. Йдеться не лише про форму морди, а й про поведінкові риси: міські єноти частіше демонструють спокійнішу реакцію на людей, менше лякаються та активніше досліджують нові простори.

Однією з ключових причин таких змін дослідники називають доступ до їжі. Міське середовище забезпечує стабільні «легкі калорії» — зокрема через сміття, що стимулює виживання більш толерантних до людей особин. З часом саме ці риси частіше передаються наступним поколінням, навіть без цілеспрямованого втручання людини.

Подібні процеси вже фіксували і в інших видів: зокрема, у міських лисиць у Лондоні та мишей у Швейцарії. Автори дослідження наголошують, що міста фактично стають еволюційним фільтром для дикої природи, змінюючи не лише поведінку, а й анатомію тварин, які навчилися жити поруч із людьми.

