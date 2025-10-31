"Жива скам’янілість" Європи з хоботом: який вигляд має загадкова тварина та чому вона зникає

Піренейська хохуля. Фото: David Perez/CC BY 3.0

Реклама

У гірських річках Піренейського півострова та південної Франції живе піренейська хохуля — унікальна водна тварина, схожа на крихітного пухнастого слона. Її гнучка морда, водонепроникне хутро та нічний спосіб життя роблять її одним із найзагадковіших ссавців Європи.

Про це повідомило видання BBC Wildlife Magazine.

Піренейська хохуля (Galemys pyrenaicus) — маловідомий, але напрочуд унікальний мешканець гірських річок Іспанії, Португалії та півдня Франції. Це нічний мисливець, який уникає людей настільки майстерно, що побачити його в природі — справжня удача. Науковці зазвичай фіксують його лише за допомогою фотопасток або аналізу ДНК навколишнього середовища.

Реклама

Цей невеликий комахоїд довжиною 11–16 см має такий самий за розміром сплющений хвіст, густе водонепроникне хутро й великі перетинчасті задні лапи — ідеальні «інструменти» для життя у швидких потоках. Довга вузька морда, схожа на хобот, робить хохулю впізнаваною і принесла їй прізвисько «трубач-щур».

Очі у тварини крихітні, а вуха майже непомітні — головні сенсори тут не зір, а дотик і нюх. Її морда вкрита вібрисами та спеціальними рецепторами — органами Еймера, завдяки яким вона відчуває навіть найменший рух комах у воді. Під час полювання хохуля здатна «нюхати» під водою, випускаючи й одразу вдихаючи повітряні бульбашки — справжній водний нюхач-рекордсмен.

Раціон цього ссавця складають личинки комах, молюски, рачки, черв’яки та пуголовки. Вона нишпорить дном, намацуючи здобич мордою, й миттєво хапає її з мулу. Сильний хвіст і перетинчасті лапи допомагають тварині пірнати та вправно маневрувати у холодних потоках.

Хохуля риє нори у крутих берегах річок — вхід зазвичай під водою. Вона уникає стоячих водойм і гостро реагує на будь-яке забруднення. Для життя їй потрібна лише чиста, насичена киснем вода, тож дамби, гідроелектростанції й аграрні стоки — смертельна небезпека для виду.

Реклама

Цей ендемік Піренеїв живе на висоті від 400 до 2500 метрів, у віддалених гірських потоках. Популяції роз’єднані, а тому вразливі. Хохуля занесена до Червоного списку МСОП як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

Учені називають її «живою скам’янілістю»: будова тіла хохулі майже не змінилася за мільйони років еволюції. Вона поєднує риси крота, землерийки та видри — дивовижна комбінація для життя між сушею та водою.

Окрема «родзинка» виду — пахучі залози біля хвоста, які виділяють мускусний аромат. Саме він допомагає хохулі позначати територію та приваблювати партнера. Від цього запаху й походить назва — «desman» означає «мускус».

Нагадаємо, на глибині Південного океану знайдено 30 нових видів, серед яких виявилася м’ясоїдна «губка-куля смерті», що використовує мікрогачки для полювання.