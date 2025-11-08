Живуть понад півтисячоліття: вчені назвали найдовгоживучих тварин планети

Гренландська акула

Реклама

У природі є створіння, які живуть у кілька разів довше за людину. Вони не бояться віку, не старіють і зберігають життєздатність століттями. Біологи вивчають їхні механізми довголіття, адже саме ці види здатні пролити світло на те, як можна сповільнити старіння клітин.

Про це повідомило видання Times Entertainment.

Які тварини світу живуть найбільше

Гренландська акула

Гренландська акула (Somniosus microcephalus) — чемпіон серед довгожителів. Вона може прожити понад 390 років. Завдяки повільному метаболізму та постійному холоду арктичних глибин її клітини руйнуються набагато повільніше, ніж у більшості живих істот. Дослідження в журналі Science підтвердило ці дані за допомогою радіовуглецевого аналізу тканин ока.

Реклама

Молюск квахог

Океанічний квахог (Arctica islandica), що мешкає на дні Північної Атлантики, може доживати до 500 років. Один із таких молюсків, «Мінг», прожив щонайменше 507 років. Його організм має високий рівень захисних білків, які запобігають старінню клітин. До того ж хімічний склад його мушлі зберігає дані про клімат Землі за сотні років.

Гренландські кити

Деякі гренландські кити (Balaena mysticetus) живуть понад два століття. Вчені виявили, що їхні гени допомагають ефективно відновлювати ДНК і запобігати розвитку раку. Таке поєднання стабільного метаболізму та генетичної стійкості дозволяє китам залишатися здоровими протягом усього життя.

Гігантські черепахи та морські окуні

На суші справжніми довгожителями є черепахи з Галапагоських та Сейшельських островів, які живуть понад 150 років. Дослідження показують, що їхні гени відповідають за відновлення клітин і сильний імунітет. А в морях риби роду Sebastes можуть прожити до 200 років завдяки уповільненому обміну речовин і захисним механізмам клітин.

Нагадаємо, у водах Антарктиди живуть крижані риби. Вони пристосувалися до екстремального холоду настільки, що їхні тіла не замерзають навіть у воді нижче нуля.