Живуть у воді, холоднішій за лід: дивовижна еволюція крижаних риб Антарктики

Крижана риба. Фото: Андрій Юрійович Утєвський

Антарктида — царство холоду, де температура морської води опускається до -1,8°C. І все ж серед крижаних течій живуть неймовірні істоти — крижані риби. Вони пристосувалися до екстремального холоду настільки, що їхні тіла не замерзають навіть у воді нижче нуля.

Про це повідомило видання Iflscience.

Секрет виживання — у фізиці та біохімії. Солоність океану знижує температуру його замерзання, тому навіть при мінусах вода залишається рідкою. Коли на поверхні утворюється лід, він тисне на нижчі шари, і це сповільнює подальше охолодження. Саме під такими умовами, під товщею шельфових льодовиків, народжуються унікальні екосистеми.

Так, під льодовиком Філхнера в морі Ведделла вчені виявили колонію приблизно з 60 мільйонів крижаних риб — найбільше відоме місце їхнього розмноження у світі. Ці створіння живуть там, де більшість інших видів давно б загинула.

Щоб не перетворитися на крижинку, риби виробляють антифризні білки (АФП). Вони блокують ріст кристалів льоду всередині організму, тож рідини залишаються рідкими навіть за температури нижчої від нуля.

Та найцікавіше — їхня кров. Як пояснює біолог і письменник Шон Б. Керролл у Big Thinkers, у крижаних риб немає еритроцитів і гемоглобіну. Їхня кров прозора, без червоного відтінку — єдиний відомий приклад серед хребетних на планеті. У надто холодній воді звичайна кров була б занадто густою, тому природа просто позбулася «зайвого».

Живуть вони завдяки високому рівню розчиненого кисню в антарктичній воді. Попри те, що в їхній крові всього близько десятої частини кисню від норми, це компенсується потужним серцем і більшим об’ємом крові.

