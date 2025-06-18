Живий гігант, що старший за Римську імперію: науковці знайшли дивовижний організм

Науковці знайшли найстаріший організм. / © pixabay.com

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На півночі Мічигану, під спокійною поверхнею лісу, ховається гігантський живий організм, який не лише пережив десятки поколінь людей, а й виявився найбільшим із відомих на планеті. Йдеться про грибницю опенька товстоногого (Armillaria gallica), яка, як з’ясували вчені, займає площу майже в 90 гектарів і має вік щонайменше 2500 років.

Про це розповідає Т4.

Ще в 1980-х роках дослідники натрапили на ліс, уражений грибом, і виявили, що вся колонія є частиною одного єдиного організму. Але лише нещодавно нове дослідження показало справжні масштаби цього природного гіганта. Вчені зібрали понад дві сотні зразків із найвіддаленіших точок ураженої території й провели аналіз ДНК. Результати підтвердили: це один і той самий генетичний індивід.

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Особливість цього гриба полягає у здатності утворювати потужні підземні структури, схожі на мотузки, які проростають крізь ґрунт і проникають у мертві або ослаблені дерева. Але ще більш дивовижною виявилася стабільність його геному: за всю свою історію колонія зазнала лише 163 мутацій на 100 мільйонів пар основ ДНК — надзвичайно низький рівень для будь-якого живого організму.

Ця генетична консервативність стала справжньою загадкою для науковців. Серед можливих пояснень — наявність ефективних механізмів відновлення пошкодженої ДНК або ж особливості екологічного середовища: життя під землею захищає гриб від сонячного ультрафіолету та інших факторів, що зазвичай викликають мутації.

Тихий гігант із мічиганського лісу продовжує існувати в тіні, не привертаючи уваги випадкового перехожого, але водночас кидаючи серйозний виклик нашим уявленням про старіння, еволюцію та межі життя на Землі.

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