Навчання у школах та ліцеях Броварів припинили: надійшло тривожне повідомлення з погрозами у бік школярів

Саме тому о 12:45 уроки у школах та ліцеях закінчили, учнів на якийсь час переклали на дистанційне навчання.

У навчальних закладах Броварів щойно розпочали навчальний процес після зимових канікул, а школярі вже змушені повертатися додому. На електронну пошту Управління освіти надійшов лист про те, що невідомий "випускник психлікарні, а тепер учасник терористичного угрупування ІДІЛ планує відкрити стрілянину по школярах".

Адміністрації шкіл, до яких надійшли такі листи одразу ж звернулися до поліції. Там порекомендували тимчасово припинити навчальний процес до з'ясування обставин. Саме тому, о 12:45 уроки у школах та ліцеях Броварів припинено. Учнів поки що перевели на дистанційне навчання. Про це ТСН.ua розповіла заступниця начальника Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області Ірина Миронець.

Фото: ТСН.ua

В Управлінні освіти додали, що такі самі повідомлення отримали навчальні заклади у Білій Церкві та Бучі.

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