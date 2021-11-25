Не заплатив за опалення - залишився без авто: в українця за борги відібрали машину

Не заплатив за опалення - залишився без авто: в українця за борги відібрали машину

Чоловік мав борг за опалення 14 тисяч гривень.

Чоловік, який не заплатив ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" за опалення 14 тисяч гривень боргу, залишився без автомобіля. У боржника, за рішенням суду, відібрали Renault, 1999 року.

Про це йдеться на сайті "Миколаївоблтеплоенерго".

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"Сьогодні, 25 листопада, було проведено опис та арешт автомобіля RENAULT TWINGO, 1999 року випуску. Транспортний засіб примусово евакуйовано на майданчик ДП "Сетам" для його оцінки та примусової реалізації", - зазначили у теплоенерго.

Як повідомляють на підприємстві, станом на 24 листопада загальна сума боргу споживача перед ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" склала майже 14 тисяч гривень. Одразу ж після примусової евакуації автомобіля сума боргу була сплачена в повному обсязі.

При цьому зауважують, що це не перший випадок конфіскації автомобіля за борги з опалення у Миколаєві. Загалом це вже сьомий автомобіль, який цьогоріч (за останні півроку) заарештовано за борги перед підприємством.

Нагадаємо, у Вишгороді - місті-супутнику Києва - постачальники електрики не відчинили двері навіть міському голові, щоб пояснити причини мороку у місті.

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