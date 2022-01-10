Негода паралізувала кілька областей: на дорогах сталися десятки аварій

Негода паралізувала кілька областей: на дорогах сталися десятки аварій

Опади не припиняться і сьогодні, 10 січня.

В Україні напередодні різко погіршилася погода: сильний сніг пішов практично в усіх областях та в кількох регіонах паралізувало траси.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 січня.

Через негоду на дорогах сталося кілька десятків ДТП, зокрема й смертельних. У Житомирській області рятувальникам довелося діставати зі снігового замету "швидку" із хворим, якого потрібно було негайно шпиталізувати.

У Києві довелося витягувати авто з ями. На парковані одного з торговельно-розважальних центрів. Водій дрифтував, не впорався з керуванням і злетів із дороги.

Натомість Львівську область накрила сильна мряка. Там був густий туман і погана видимість.

Нагадаємо, у понеділок, 10 січня, територію України охоплять опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Вдень у східній частині - подекуди невеликий сніг. На решті території - без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та південних областях місцями туман. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

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