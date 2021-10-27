Нестача кисню та місць в лікарнях, черги зі "швидких": медична система захлинається від COVID-19

Нестача кисню та місць в лікарнях, черги зі "швидких": медична система захлинається від COVID-19

На виклик "швидкі" можуть їхати до хворих пацієнтів по чотири години.

Зараз на медичну систему України, як ніколи, йде величезне навантаження через коронавірус. Переповнені COVID-відділення, черги із карет "швидких" біля лікарень, у деяких медзакладах не вистачає кисню для хворих.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 жовтня.

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Нестача кисню та місць в лікарнях і в Миколаєві, переповнені "ковідні" відділення в Рівному. В Чернівцях черги пацієнтів до реанімації. У Києві ж в черги вишикувалися "швидкі". Біля приймального відділення ковідного шпиталю у столиці зафільмували колону з десятка карет. І через те, що "швидкі" застрягають біля лікарень, їх не можуть дочекатися люди, що задихаються вдома. На виклик вони можуть їхати по чотири години. І подекуди людям доводиться самим везти до лікаоень хворих родичів.

Зазначимо, в Україні станом на 27 жовтня у "червоній" зоні карантину перебуває 8 бластей. Але через складну ситуацію з коронавірусом найближчими днями до "червоної" зони карантину можуть перевести ще 5 областей.

Коронавірус в Україні: у Рівному переповнені COVID-відділення

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