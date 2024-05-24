У Києві відкрили новий міст: Кличко запропонував "йти гуляти" (фото, відео)

Будівництво мосту почалося ще 2021 року, а його конструкції привезли до столиці лише за кілька тижнів до початку війни.

Новий Міст-Хвиля над Дніпром, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка", вже відкритий для пішоходів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

конструкції мосту-хвилі виготовили на "Азовсталі" ще до війни

Будівництво мосту-хвилі відновили минулого року / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці — на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів — іноземних та українських", – розповів мер.

У Києві відкрито міст-хвилю

Міст-хвиля з'єднує Оболонський острів з парком "Наталка"

Кличко додав, що мостобудівні конструкції виготовили на "Азовсталі" і привезли до столиці за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

Враховуючи складну ситуацію в енергосистемі України, ефектну підсвітку конструкції не вмикатимуть. У нічні часи буде включене лише економне LED освітлення перил для безпеки пішоходів.

Міст-хвилю у Києві збудували на кошти меценатів

Пішохідний міст-хвиля дозволяє зручно дістатися у рекреаційну зону відпочинку на острові Оболонський

Міст-Хвилю почали будувати 2021 року, але після початку вторгнення РФ в Україну, роботи призупинили. Навесні 2023 року вирішили все ж таки добудувати міст і облаштувати рекреаційну зону відпочинку на острові Оболонський.

Нагадаємо, в Києві спалахнула пожежа біля нещодавно збудованого автомобільного з’їзду з Дарницького мосту на Дніпровську набережну. Очевидці повідомили про чорний стовп диму на лівому березі столиці.

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