У Києві відкрили новий міст: Кличко запропонував "йти гуляти" (фото, відео)

Будівництво мосту почалося ще 2021 року, а його конструкції привезли до столиці лише за кілька тижнів до початку війни.
Новий Міст-Хвиля над Дніпром, який з'єднує острів Оболонський з парком "Наталка", вже відкритий для пішоходів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці — на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів — іноземних та українських", – розповів мер.
Кличко додав, що мостобудівні конструкції виготовили на "Азовсталі" і привезли до столиці за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.
Враховуючи складну ситуацію в енергосистемі України, ефектну підсвітку конструкції не вмикатимуть. У нічні часи буде включене лише економне LED освітлення перил для безпеки пішоходів.
Міст-Хвилю почали будувати 2021 року, але після початку вторгнення РФ в Україну, роботи призупинили. Навесні 2023 року вирішили все ж таки добудувати міст і облаштувати рекреаційну зону відпочинку на острові Оболонський.
Нагадаємо, в Києві спалахнула пожежа біля нещодавно збудованого автомобільного з’їзду з Дарницького мосту на Дніпровську набережну. Очевидці повідомили про чорний стовп диму на лівому березі столиці.
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