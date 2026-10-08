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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Росіянка переплутала персонажа з "Гаррі Поттера" з Путіним і пригрозила викликати поліцію: курйозне відео

У російському Саратові відвідувачка кафе побачила у вітрині фігурку Доббі з "Гаррі Поттера", вирішила, що персонаж схожий на Володимира Путіна, і зажадала прибрати його.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Доббі та Путін

Доббі та Путін / © dataforum.ks.ua

У російському Саратові жінка влаштувала суперечку біля кафе через фігурку Доббі — персонажа серії книг і фільмів про Гаррі Поттера.

Відвідувачка заявила, що обличчя персонажа нібито дуже схоже на російського лідера Володимира Путіна.

© із соцмереж

"Ось це обличчя — воно дуже схоже на Путіна", — сказала жінка працівниці закладу.

Їй пояснили, що це персонаж із "Гаррі Поттера" — домовик Доббі. Однак росіянка наполягала, що це не має значення, оскільки, на її думку, персонаж усе одно схожий на Путіна.

Жінка також наголосила, що Путін "працює" і "веде війну", а тому, на її переконання, у вітрині не повинно бути зображення, яке нібито його ображає.

Після цього вона пригрозила викликати поліцію та повідомити правоохоронцям, що у закладі розмістили "образливе" зображення російського лідера.

На відео працівниця кафе намагається пояснити жінці, що йдеться про вигаданого персонажа, однак та продовжує наполягати на своєму.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки зайвих років уже прожив Путін: підрахунки Newsweek

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