Росіянка переплутала персонажа з "Гаррі Поттера" з Путіним і пригрозила викликати поліцію: курйозне відео

Доббі та Путін / © dataforum.ks.ua

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У російському Саратові жінка влаштувала суперечку біля кафе через фігурку Доббі — персонажа серії книг і фільмів про Гаррі Поттера.

Відвідувачка заявила, що обличчя персонажа нібито дуже схоже на російського лідера Володимира Путіна.

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© із соцмереж

"Ось це обличчя — воно дуже схоже на Путіна", — сказала жінка працівниці закладу.

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Їй пояснили, що це персонаж із "Гаррі Поттера" — домовик Доббі. Однак росіянка наполягала, що це не має значення, оскільки, на її думку, персонаж усе одно схожий на Путіна.

Жінка також наголосила, що Путін "працює" і "веде війну", а тому, на її переконання, у вітрині не повинно бути зображення, яке нібито його ображає.

Після цього вона пригрозила викликати поліцію та повідомити правоохоронцям, що у закладі розмістили "образливе" зображення російського лідера.

На відео працівниця кафе намагається пояснити жінці, що йдеться про вигаданого персонажа, однак та продовжує наполягати на своєму.

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