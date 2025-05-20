Зеленський зустрівся з кронпринцом Норвегії: про що говорили

Кронпринц Норвегії відвідав Україну та зустрівся з президентом Зеленським / © скриншот з відео

Реклама

Кронпринц Норвегії Гокон у вівторок, 20 травня, прибув з візитом до України, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це президент України повідомив у своїх соцмережах.

Візит норвезького спадкоємця престолу став його першою поїздкою до України. Програма зустрічі розпочалась із відвідування реабілітаційного центру в Ірпені, що продемонструвало увагу до найболючіших питань та підтримку українців.

Реклама

«Під час зустрічі говорили про посилення енергетичної стійкості. Цінуємо 450 мільйонів доларів — внесок Норвегії в енергетичну безпеку України. Окремо поспілкувалися про зміцнення культурних звʼязків між нашими країнами та інвестиції в оборонній сфері. В усіх напрямах маємо сильний потенціал», — зазначив Зеленський після зустрічі.

Президент також подякував Норвегії та норвезькому народу за постійну підтримку України та допомогу в захисті життя.

Нагадаємо, візит спадкового принца Норвегії до української столиці заздалегідь не оголошували. Принц Гокон прибув до Києва разом з міністром енергетики Норвегії Тер’є Осландом.