Російський ринок акцій обвалився на 50% після нападу на Україну

Російський ринок акцій обвалився на 50% після нападу на Україну

Економіка країни агресора почала серйозно страждати.

Російський фондовий та фінансовий ринок дуже гостро відреагував на агресію зі сторони Росії. Рубль – на історичному мінімумі.

Ринок акцій Росії обвалився на 50%, “Сбербанк” та ”Газпром” втратили понад 55% вартості. Головний індикатор фондового ринку країни агресора – РТС має позначку 616. Мосбіржа зупинилась на – 1616.

Також, до лідерами з обвалу потрапили компанії: “Лукойл” з втратою у 47%, торгова мережа “Магніт” 45,2%, ”Яндекс” з показником 42,5% та VK 41,6%. Натомість почала дорожчати нафта – її ціна майже досягла 100 доларів за барель.

Курс рубля обвалився до 88 за долар, що стало новим історичним мінімумом, та 99 до євро. Тож, новий пакет санкцій та паніка в на ринку починають діяти.