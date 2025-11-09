ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
2 хв

Анджеліна Джолі поділилася зворушливим постом про візит до України

Акторка побувала у Миколаєві та Херсоні, де зустрілася з родинами, що живуть на лінії фронту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Відома акторка Анджеліна Джолі показала в своєму Instagram поїздку до Херсона та Миколаєва.

У дописі вона розповіла, як зустрічалася з родинами, що живуть під постійною загрозою дронів, які місцеві називають «сафарі на людей».

«Був момент, коли нам довелося зупинитися й зачекати, поки дрон пролетить над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть із цим щодня», — зазначила вона.

Акторка також поділилася відео зі стелою загиблих захисників України, де чути сигнал повітряної тривоги.

Що відомо про візит Джолі до України

Анджеліна Джолі відвідала Херсон і Миколаїв. Вона провела час з медичним персоналом, сім’ями та волонтерами, які продовжують жити в умовах постійної присутності дронів, загрози обстрілів та мін.

Вона побачила, як в деяких частинах міста над громадськими дорогами встановлено сітки, щоб забезпечити певний захист від атак дронів. Зірка побувала у медичних і навчальних закладах, які задля безпеки перенесли в укріплені підземні приміщення.

Після візиту акторка поділилася враженнями від українців: «Жителі Миколаєва та Херсона живуть в умовах постійної небезпеки, але відмовляються здаватися. У той час як уряди по всьому світу відвертаються від захисту мирних жителів, їхня сила і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Понад три роки конфлікту — і втома помітна, але не менше й рішучості. Сім’ї хочуть безпеки, миру і можливості відновити свої життя».

Однак не минулося і без конфузів. У Миколаївській області під час візиту Анджеліни Джолі один із чоловіків, який супроводжував її, потрапив до ТЦК.

Згодом з’ясувалося, що ним виявився 33-річний тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. За даними ЗМІ, чоловік не є охоронцем акторки.

Дата публікації
Кількість переглядів
533
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie