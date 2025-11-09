Анджеліна Джолі поділилася зворушливим постом про візит до України

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Відома акторка Анджеліна Джолі показала в своєму Instagram поїздку до Херсона та Миколаєва.

У дописі вона розповіла, як зустрічалася з родинами, що живуть під постійною загрозою дронів, які місцеві називають «сафарі на людей».

«Був момент, коли нам довелося зупинитися й зачекати, поки дрон пролетить над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть із цим щодня», — зазначила вона.

Акторка також поділилася відео зі стелою загиблих захисників України, де чути сигнал повітряної тривоги.

Що відомо про візит Джолі до України

Анджеліна Джолі відвідала Херсон і Миколаїв. Вона провела час з медичним персоналом, сім’ями та волонтерами, які продовжують жити в умовах постійної присутності дронів, загрози обстрілів та мін.

Вона побачила, як в деяких частинах міста над громадськими дорогами встановлено сітки, щоб забезпечити певний захист від атак дронів. Зірка побувала у медичних і навчальних закладах, які задля безпеки перенесли в укріплені підземні приміщення.

Після візиту акторка поділилася враженнями від українців: «Жителі Миколаєва та Херсона живуть в умовах постійної небезпеки, але відмовляються здаватися. У той час як уряди по всьому світу відвертаються від захисту мирних жителів, їхня сила і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Понад три роки конфлікту — і втома помітна, але не менше й рішучості. Сім’ї хочуть безпеки, миру і можливості відновити свої життя».

Однак не минулося і без конфузів. У Миколаївській області під час візиту Анджеліни Джолі один із чоловіків, який супроводжував її, потрапив до ТЦК.

Згодом з’ясувалося, що ним виявився 33-річний тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. За даними ЗМІ, чоловік не є охоронцем акторки.