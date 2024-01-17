Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Німеччини – яка причина

Актор вже декілька годин перебуває у приміщенні поліцейських в аеропорту.
В аеропорту Мюнхена поліцейські 17 січня затримали голлівудського актора Арнольда Шварценеггера під час митного огляду.
Про це повідомляє BILD з посиланням на джерело.
Як пише видання, 76-річний актор та політик прилетів до столиці Баварії – звідти він планував вирушити до австрійського Кіцбюеля, де проходить Всесвітній кліматичний саміт.
За інформацією BILD, кінозірка вже кілька годин перебуває у приміщенні поліції в аеропорту. Проблеми виникли через те, що у Шварценеггера знайшли розкішні годинники швейцарської фірми Audemars Piguet.
Актор стверджує, що хотів продати їх на аукціоні.
Нагадаємо, 26-річний позашлюбний син Шварценеггера шокував схожістю з батьком і показав величезні біцепси.
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