Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Німеччини – яка причина

Актор вже декілька годин перебуває у приміщенні поліцейських в аеропорту.

В аеропорту Мюнхена поліцейські 17 січня затримали голлівудського актора Арнольда Шварценеггера під час митного огляду.

Про це повідомляє BILD з посиланням на джерело.

Як пише видання, 76-річний актор та політик прилетів до столиці Баварії – звідти він планував вирушити до австрійського Кіцбюеля, де проходить Всесвітній кліматичний саміт.

Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Німеччин / Фото: The Bild

За інформацією BILD, кінозірка вже кілька годин перебуває у приміщенні поліції в аеропорту. Проблеми виникли через те, що у Шварценеггера знайшли розкішні годинники швейцарської фірми Audemars Piguet.

Актор стверджує, що хотів продати їх на аукціоні.

Нагадаємо, 26-річний позашлюбний син Шварценеггера шокував схожістю з батьком і показав величезні біцепси.

Читайте також: