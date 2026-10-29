Смерть Гайден Панеттьєрі визнали нещасним випадком

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Слідчі у Південній Кароліні припинили розслідування справи щодо раптової смерті відомої 36-річної американської акторки Гайден Панеттьєрі.

Про це пише UNILAD.

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Поліція дійшла висновку, що акторка померла внаслідок нещасного випадку. У її організмі були знайдені сліди наркотичних речовин, зокрема фентанилу, який у поєднанні з іншими психотропними засобами став для зірки фатальним.

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Справою Панеттьєрі також займалася Агенція США з протидії наркотикам. У цьому відомстві не оприлюднювали заяв щодо того, чи будуть і надалі вестися слідчі дії щодо смерті Панеттьєрі.

Що відомо про смерть акторки Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року. З’ясувалось, що Гайден Панеттьєрі померла через «токсичний вплив» фентанілу — потужного синтетичного опіоїдного анальгетику — на її організм.

Відомо, що у момент смерті поруч із нею був Браян Гікерсон, який виявив її непритомною. Чоловік намагався її реанімувати, ввівши наркан — препарат, що допомагає швидко усунути передозування опіоїдами. Однак це не допомогло, тож він викликав швидку. Медики констатували смерть акторки.

Кличко планує власним коштом погасити податковий борг своєї колишньої нареченої. Йдеться приблизно про 30 тисяч доларів. Спортсмен хоче запобігти штрафам, через які їхня спільна донька може втратити частину спадщини матері.

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Після смерті акторки її єдиною спадкоємицею стала 11-річна Кая — донька Панеттьєрі та Кличка. Вартість майна, яке вона має успадкувати, оцінюють приблизно у 6 мільйонів доларів.

Також Кличко стверджує, що частина її речей могла опинитися в ломбарді, та просить правоохоронців розібратися у ситуації.

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