Бронювання по-новому: що потрібно зробити працівникам до 1 вересня, щоб уникнути проблем

Бронювання працівників / © ТСН

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В Україні змінили підходи до бронювання військовозобов’язаних працівників і визначення критично важливих підприємств. Система бронювання зберігатиметься, а оновлення мають зробити її чіткішою, прозорішою та захищенішою від зловживань.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України.

Після ухвалення рішення у бізнесу виникла низка запитань щодо подальшої дії вже оформлених бронювань, необхідності повторного підтвердження критичності та застосування нових вимог до рівня заробітної плати. Уряд оприлюднив роз’яснення щодо ключових положень оновленого порядку.

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Зарплата стає одним з головних критеріїв

Однією з найпомітніших змін стало запровадження оновленого зарплатного критерію. Відтепер підприємство, яке претендує на статус критично важливого, а також працівники, яких планують бронювати, повинні відповідати визначеним вимогам щодо рівня оплати праці.

Для більшості підприємств мінімальний показник встановлено на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Наразі це становить 25 941 грн. Для бізнесу, який працює на прифронтових територіях, передбачено окремі умови. В таких випадках достатньо забезпечити рівень заробітної плати не нижче ніж 2,5 мінімальної зарплати, тобто 21 618 грн.

Водночас враховуватиметься саме нарахована середня заробітна плата працівника. Іншими словами, йдеться про суму до утримання податків та інших обов’язкових платежів. Водночас нові вимоги не поширюються на державні й комунальні підприємства. Для них порядок оцінки критичності в частині середньої заробітної плати залишається незмінним.

Сумісники більше не збільшуватимуть квоти на бронювання

Ще одна важлива зміна стосується тих, хто працює одразу на кількох підприємствах. Раніше роботодавці могли включати таких співробітників до своїх розрахунків під час визначення кількості військовозобов’язаних працівників. Через це одна й та сама людина фактично впливала на формування квот бронювання одразу в кількох компаніях.

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Тепер цей механізм змінюється. Працівник, який має декілька місць роботи або вже користується відстрочкою на інших законних підставах, може бути врахований лише один раз. Це означає, що одна особа не зможе одночасно збільшувати квоту для кількох роботодавців.

Водночас законодавство не вимагає, щоб бронювання здійснювалося винятково за основним місцем роботи. Якщо підприємство включило працівника до власної квоти, воно має право оформити для нього бронювання навіть у разі роботи за сумісництвом.

Головна умова залишається незмінною — військовозобов’язаний може враховуватися лише одним роботодавцем.

Підприємствам доведеться повторно підтвердити критичність

Оновлення також торкнулися механізму визначення критично важливих підприємств. Після набрання чинності урядовим рішенням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації повинні переглянути власні критерії критичності. Нові підходи мають бути погоджені з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

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Лише після завершення цього процесу підприємства зможуть пройти повторне підтвердження свого статусу.

Фактично бізнесу доведеться ще раз доводити відповідність встановленим вимогам. Для цього необхідно буде подати визначений пакет документів та отримати рішення відповідного державного органу вже за оновленими правилами.

Перехідний період: що буде з чинними бронюваннями

Уряд підкреслює, що зміни не матимуть миттєвого характеру. Для адаптації підприємств передбачено спеціальний перехідний період.

Усі рішення про визнання підприємств критично важливими, які залишалися чинними станом на 2 червня 2026 року, продовжать діяти до завершення встановленого терміну. Водночас максимальна межа такої дії обмежена до 1 вересня 2026 року.

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Аналогічний підхід застосовується і до вже оформлених бронювань. Працівники, які мають чинне бронювання, не втрачають його автоматично через зміну правил. Таким чином, до завершення перехідного періоду зберігатиметься як статус критично важливих підприємств, так і бронювання військовозобов’язаних працівників, оформлені раніше.

Скільки часу триватиме розгляд документів

Одним з найчутливіших питань для бізнесу залишається швидкість ухвалення рішень державними органами. В Кабінеті міністрів запевняють, що процедура розгляду звернень має відбуватися у визначені терміни. Після отримання документів відповідний орган влади повинен ухвалити рішення не пізніше ніж через десять робочих днів.

Водночас чиновники звертають увагу на необхідність подавати повний пакет документів і достовірну інформацію. Неповні або неправильно оформлені матеріали можуть стати причиною затримок під час розгляду.

Також уряд повідомив про координацію роботи між державними структурами, щоб уникнути перевантаження через масове звернення підприємств під час перепідтвердження статусу критичності.

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Що потрібно знати працівникам

Для працівників критично важливих підприємств нові правила не передбачають обов’язку самостійно звертатися до державних органів чи подавати додаткові документи.

Водночас працівникам рекомендують підтримувати актуальність військово-облікових даних і своєчасно уточнювати інформацію про власний статус у роботодавця.

Також варто заздалегідь поцікавитися, чи планує підприємство проходити процедуру повторного підтвердження критичності та чи зберігатиметься бронювання після завершення перехідного періоду.

Які кроки мають зробити роботодавці

Підприємствам, які розраховують зберегти статус критично важливих, рекомендують не відкладати підготовку до оновлених вимог.

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Передусім необхідно перевірити відповідність майбутнім критеріям, проаналізувати кадровий склад, переглянути перелік працівників, які підлягають бронюванню, та окремо оцінити ситуацію з сумісниками.

Крім того, роботодавцям варто провести аудит рівня середньої заробітної плати на підприємстві та переконатися, що працівники, яких планується бронювати, відповідають встановленим фінансовим показникам.

Після затвердження оновлених критеріїв відповідними органами влади підприємствам необхідно буде підготувати та подати документи для повторного підтвердження критичності.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАБМІН ЗМІНИВ УСЕ: нові правила БРОНЮВАННЯ, які шокують бізнес

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Де шукати нові критерії

Остаточні вимоги для підприємств формуватимуться на рівні профільних міністерств, центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій.

Саме ці органи після погодження з Міноборони та Мінекономіки оприлюднюватимуть оновлені критерії для відповідних галузей і регіонів.

Тому бізнесу рекомендують стежити за офіційними повідомленнями органів влади, які відповідають за визначення критичності в конкретній сфері діяльності.

Що змінюється для ФОПів

Для фізичних осіб-підприємців нововведення не несуть жодних змін. Чинне законодавство, зокрема Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не передбачає механізму бронювання ФОПів.

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Відповідно після ухвалення урядового рішення порядок для цієї категорії суб’єктів господарювання залишається таким самим, як і раніше.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних і критерії визначення критично важливих підприємств. Головна зміна — посилення вимог до бізнесу та запровадження прив’язки бронювання до офіційної зарплати: працівника можна забронювати, якщо його дохід становить не менше трьох мінімальних зарплат (або менше — для прифронтових регіонів).

Окрім того, підприємства, які в липні подаються на отримання або підтвердження статусу критично важливих для бронювання персоналу, мають уже за підсумками червня виплачувати працівникам середню зарплату не менше ніж три мінімальні оклади, тобто 25 941 грн.

Також підприємства, які вже мають статус критично важливих, зберігають його до закінчення строку, але не довше, ніж до 1 вересня. Паралельно держава переглядає критерії таких компаній: до 10 червня їх мають оновити, після чого бізнес зможе подаватися на підтвердження або новий статус. Нові рішення щодо бронювання планують ухвалювати до серпня. Якщо компанія втратить статус через зміну правил, вона зможе податися повторно за новими вимогами.

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