Водій Tesla їздив Львовом після трьох позбавлень прав: юрист порівняв покарання в Україні, ЄС та США

Як штрафують водіїв-порушників в Україні, ЄС та США / © ТСН

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Днями водія Tesla Cybertruck у Львові, якого раніше тричі позбавляли права керування автомобілем через наркотичне сп’яніння, оштрафували на 42,5 тис. грн. Чоловіка визнали винним не лише в незаконному придбанні та зберіганні кокаїну, а й в умисному невиконанні судових рішень. Водночас ця справа порушує питання, наскільки дієвими є покарання для водіїв, які систематично ігнорують заборону сідати за кермо.

На прохання ТСН.ua адвокат Олег Купець розібрав ситуацію з львівським водієм та порівняв українські та європейські закони.

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За що оштрафували водія Tesla Cybertruck у Львові

Згідно із матеріалами справи №466/5552/26, від листопада 2025 року правоохоронці неодноразово зупиняли водія Tesla Cybertruck за керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння. За ці порушення чоловік отримував штрафи та позбавлявся права керування транспортними засобами.

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Зупинення Tesla Cybertruck у Львові

У травні 2026 року суд утретє позбавив його водійських прав, цього разу заборонивши керувати транспортними засобами протягом п’яти років. Однак чоловік продовжував користуватися автомобілями, попри судові рішення.

Ба більше, згідно матеріалів справи, 20 червня 2026 року він знайшов у львівському закладі пакет із кокаїном і залишив його собі. Згодом, близько 03:06, на вулиці Єрошенка правоохоронці виявили наркотичну речовину в сумці чоловіка, який перебував у Tesla Cybertruck. Він добровільно передав пакет поліцейським. Експертиза встановила, що всередині була саме наркотична речовина.

«Відповідно до висновку експертизи виявлена та вилучена порошкоподібна речовина білого кольору є наркотичним засобом обіг якого обмежено, кокаїном масою 0,2949 грам», — йдеться у матеріалах справи.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та розкаявся. Він також повідомив, що сплатив усі попередні штрафи за порушення правил дорожнього руху, але попри позбавлення водійських прав продовжував керувати автомобілями. Серед обставин, які просив врахувати суд, чоловік назвав і перерахування 300 тис. грн на потреби ЗСУ.

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У результаті суд визнав його винним за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання судового рішення) та ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів). Загальний розмір призначеного штрафу становив 42,5 тис. грн. Ще близько 2,8 тис. грн він має сплатити за проведення експертизи.

Коли за водіння після позбавлення прав загрожує кримінальна відповідальність

За словами Олега Купця, відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За перше таке порушення водієві загрожує штраф 17 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. А за повторне порушення протягом року штраф зростає до 34 тис. грн. Термін позбавлення права керування тим часом становить три роки.

За третє порушення протягом року передбачено штраф 51 тис. грн і позбавлення права керування на десять років. Для повторних порушень закон також передбачає можливість адміністративного арешту, а залежно від частини статті — оплатне вилучення або конфіскацію транспортного засобу за визначених законом умов.

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«Важливо, що адміністративна відповідальність настає не лише за безпосереднє керування автомобілем у стані сп’яніння, а й за відмову від проходження огляду в установленому порядку», — зазначає у коментарі ТСН.ua адвокат АО «Юридична фірма „Марусяк і партнери“ Олег Купець.

Однак у випадку, коли водій уже позбавлений права керування рішенням суду, яке набрало законної сили, і свідомо продовжує їздити, може йтися про інше правопорушення.

«Якщо водія позбавлено права керування рішенням суду, яке набрало законної сили, але він, достовірно знаючи про це, свідомо продовжує керувати автомобілем, за наявності всіх необхідних ознак складу кримінального правопорушення його дії можуть кваліфікуватися не лише як адміністративне правопорушення, а й як кримінальне правопорушення проти правосуддя», — пояснює адвокат.

Зазначимо, що йдеться про статтю 382 Кримінального кодексу України — умисне невиконання судового рішення. Санкція ч. 1 цієї статті передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тис. грн) або позбавлення волі на строк до трьох років.

Чи може водій уникнути реального ув’язнення

Водночас кримінальна відповідальність не означає, що кожен водій, який проігнорував рішення суду, обов’язково потрапить до в’язниці. Покарання залежить від обставин справи, поведінки обвинуваченого та інших факторів, які враховує суд.

Олег Купець наводить приклад справи №347/828/25. 30 червня 2026 року Верховний Суд залишив у силі рішення апеляційного суду, за яким обвинуваченому за умисне невиконання судового рішення призначили один рік позбавлення волі, але звільнили його від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Серед обставин, які врахував суд, були щире каяття, сприяння розкриттю кримінального правопорушення, позитивні характеристики та сімейні обставини засудженого.

В іншій справі суд першої інстанції призначив за аналогічний злочин штраф 8500 грн, хоча згодом апеляційна інстанція замінила його на позбавлення волі з випробуванням.

На думку адвоката, сама можливість кримінального покарання за умисне невиконання судового рішення є виправданою. Адже судова заборона не може бути рекомендацією, яку людина виконує лише тоді, коли вважає за потрібне.

«Особа, яка свідомо ігнорує заборону керувати транспортним засобом, демонструє зневагу не лише до правил дорожнього руху, а й до обов’язковості судових рішень», — зазначає Купець.

Водночас, за його словами, виникає питання співмірності покарання. Якщо людина систематично порушує правила, продовжує керувати автомобілем після позбавлення відповідного права, а кримінальне провадження завершується штрафом або звільненням від відбування покарання з випробуванням, постає питання щодо реального превентивного ефекту таких санкцій.

Саме тому адвокат вважає важливим враховувати не лише факт порушення, а й поведінку людини, повторність правопорушень та її ставлення до попередніх судових рішень.

Чи можуть в Україні посилити покарання за нетверезе водіння

Окремо адвокат звертає увагу на те, що 2020 року законодавець намагався запровадити жорсткішу модель відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Тоді пропонували зробити кримінально караним уже сам факт такого водіння, незалежно від того, чи настали шкідливі наслідки.

Однак відповідна модель проіснувала лише два дні, після чого законодавець повернувся до адміністративної відповідальності за такі дії.

Станом на сьогодні сам факт керування автомобілем у стані сп’яніння є підставою для адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП незалежно від того, чи спричинив водій ДТП.

Натомість кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК України настає, якщо порушення правил дорожнього руху особою у стані сп’яніння спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження чи смерть. Залежно від наслідків покарання передбачає позбавлення волі та права керування транспортними засобами.

Як карають нетверезих водіїв у Європі

За словами Олега Купця, у низці європейських країн застосовують диференційований підхід до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Покарання залежить від концентрації алкоголю в крові або повітрі, що видихається.

Зокрема, у деяких державах чинна дворівнева модель: перевищення допустимого рівня алкоголю може спричинити адміністративну відповідальність. Водночас значно вища концентрація стає підставою для кримінального провадження.

Так, у Польщі адміністративна відповідальність передбачена за вміст алкоголю в крові від 0,2 до 0,5 проміле. Якщо показник перевищує 0,5 проміле, настає кримінальна відповідальність.

У Швеції водій відповідатиме перед законом за показник від 0,2 до 1,0 проміле. Якщо рівень алкоголю перевищує 1,0 проміле, порушення переходить у категорію кримінального.

В Іспанії карають за показник від 0,5 до 0,6 проміле. Понад 0,6 проміле настає кримінальна відповідальність.

В Німеччині адмінвідповідальність застосовується за рівня алкоголю від 0,5 до 1,09 проміле. Якщо показник перевищує 1,1 проміле, йдеться про кримінальну відповідальність.

У Франції адміністративна відповідальність передбачена за показник від 0,5 до 0,8 проміле. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,8 проміле, настає кримінальна відповідальність.

Адміністративні санкції в цих країнах можуть передбачати штрафи та позбавлення права керування, додає експерт. А за кримінальні правопорушення, за його словами, можливі значно суворіші штрафи, громадські роботи або позбавлення волі.

Тим часом у США покарання за керування автомобілем у стані сп’яніння залежить від законодавства конкретного штату. Воно може включати штрафи, арешт, судовий розгляд, обмеження водійських прав та кримінальне провадження.

На думку Олега Купця, головна проблема полягає не лише в суворості передбачених законом санкцій, а й у тому, наскільки вони здатні зупинити порушника від повторного ігнорування закону. А історія з водієм Tesla Cybertruck у ЛЬвові показує, що навіть позбавлення права керування не завжди стає для людини достатнім стримувальним фактором.

Нагадаємо, днями на Львівщині п’яний водій на смерть збив жінку, а потім сам потрапив у ДТП. 51-річний кермувальник «Лади» наїхав на 80-річну пішохідку, місцеву мешканку, яка йшла краєм дороги у попутному напрямку. Внаслідок цього жінка отримала травми та померла на місці події.

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