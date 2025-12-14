Стрілянина в університеті під час іспитів: є загиблі та поранені

Поліція США / © Associated Press

Щонайменше двоє людей загинули та ще вісім отримали поранення внаслідок стрілянини в американському університеті Брауна в місті Провіденс, штат Род-Айленд.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційні джерела.

За інформацією правоохоронців, стрілець наразі перебуває в розшуку.

В університеті уточнили, що стрілянина сталася в будівлі інженерного та фізичного факультетів, де на той момент було заплановано проведення кількох іспитів.

Один зі студентів розповів журналістам, що протягом двох годин переховувався під партою, очікуючи, доки поліція завершить зачистку приміщення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його поінформували про стрілянину. За його словами, федеральні правоохоронні органи, зокрема ФБР та агентство Міністерства юстиції США ATF, надають допомогу місцевій поліції.

Браунський університет налічує близько 11 тисяч студентів. Інцидент стався у другий день випускних іспитів осіннього семестру, що суттєво ускладнило ситуацію на території навчального закладу.

