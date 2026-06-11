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Щоденне вмивання залишається базовим етапом догляду за шкірою обличчя, однак вибір температури води досі викликає суперечки. Косметологи пояснили, яка вода справді корисніша для шкіри — холодна, тепла чи гаряча.

Найдієвіші рекомендації — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тепла вода — оптимальний варіант для щоденного очищення

Фахівці зазначають, що найбільш безпечною та ефективною для вмивання є тепла вода температури приблизно 32–36°C. Вона:

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м’яко розчиняє шкірне сало;

допомагає видаляти залишки SPF-засобів і макіяжу;

не порушує захисний бар’єр шкіри;

підходить для більшості типів шкіри.

Косметологи наголошують, що саме тепла вода забезпечує баланс між якісним очищенням і делікатним впливом.

Холодна вода — ефект тонізації, але не очищення

Холодна вода часто використовується для швидкого «освіження» обличчя, однак не підходить як основний етап очищення. Серед її ефектів:

тимчасове зменшення набряклості;

візуальне «підтягування» шкіри;

відчуття бадьорості.

Водночас спеціалісти застерігають:

холодна вода не розчиняє себум;

її може бути недостатньо для якісного очищення;

інколи провокує дискомфорт у чутливої шкіри.

Гаряча вода — небажаний варіант

Косметологи не рекомендують використовувати гарячу воду для вмивання обличчя. Вона може:

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пересушувати шкіру;

порушувати її природний захисний бар’єр;

посилювати почервоніння та чутливість;

стимулювати надмірне виділення себуму.

Рекомендації фахівців для здорової шкіри обличчя

Оптимальною схемою догляду вважається вмивання теплою водою з можливим завершенням прохолодною для легкого тонізуючого ефекту. Експерти підкреслюють, що регулярність і правильна температура води мають не менше значення, ніж вибір косметичних засобів.

Правила догляду за шкірою — останні новини:

Нагадаємо, раніше ми писали про правила догляду за обличчям влітку. У цю пору року шкіра стикається з більшим навантаженням, тому ефективний догляд зараз надзвичайно важливий.

Також ми розповідали про простий доглядовий метод, який допомагає підтримувати відчуття сухості й чистоти під пахвами протягом усього дня. Для цього вам знадобиться лише один предмет.

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