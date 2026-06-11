ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Якою водою правильно вмиватись

Якою водою правильно вмиватись / © Pexels

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Якою водою краще вмиватися: холодною, теплою чи гарячою — поради косметологів

Один із цих варіантів вмивання може нашкодити вашій шкірі. Чому — пояснюємо у матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі

Щоденне вмивання залишається базовим етапом догляду за шкірою обличчя, однак вибір температури води досі викликає суперечки. Косметологи пояснили, яка вода справді корисніша для шкіри — холодна, тепла чи гаряча.

Найдієвіші рекомендації — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тепла вода — оптимальний варіант для щоденного очищення

Фахівці зазначають, що найбільш безпечною та ефективною для вмивання є тепла вода температури приблизно 32–36°C. Вона:

  • м’яко розчиняє шкірне сало;

  • допомагає видаляти залишки SPF-засобів і макіяжу;

  • не порушує захисний бар’єр шкіри;

  • підходить для більшості типів шкіри.

Косметологи наголошують, що саме тепла вода забезпечує баланс між якісним очищенням і делікатним впливом.

Холодна вода — ефект тонізації, але не очищення

Холодна вода часто використовується для швидкого «освіження» обличчя, однак не підходить як основний етап очищення. Серед її ефектів:

  • тимчасове зменшення набряклості;

  • візуальне «підтягування» шкіри;

  • відчуття бадьорості.

Водночас спеціалісти застерігають:

  • холодна вода не розчиняє себум;

  • її може бути недостатньо для якісного очищення;

  • інколи провокує дискомфорт у чутливої шкіри.

Гаряча вода — небажаний варіант

Косметологи не рекомендують використовувати гарячу воду для вмивання обличчя. Вона може:

  • пересушувати шкіру;

  • порушувати її природний захисний бар’єр;

  • посилювати почервоніння та чутливість;

  • стимулювати надмірне виділення себуму.

Рекомендації фахівців для здорової шкіри обличчя

Оптимальною схемою догляду вважається вмивання теплою водою з можливим завершенням прохолодною для легкого тонізуючого ефекту. Експерти підкреслюють, що регулярність і правильна температура води мають не менше значення, ніж вибір косметичних засобів.

Правила догляду за шкірою — останні новини:

Нагадаємо, раніше ми писали про правила догляду за обличчям влітку. У цю пору року шкіра стикається з більшим навантаженням, тому ефективний догляд зараз надзвичайно важливий.

Також ми розповідали про простий доглядовий метод, який допомагає підтримувати відчуття сухості й чистоти під пахвами протягом усього дня. Для цього вам знадобиться лише один предмет.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie