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Якою водою краще вмиватися: холодною, теплою чи гарячою — поради косметологів
Один із цих варіантів вмивання може нашкодити вашій шкірі. Чому — пояснюємо у матеріалі ТСН.ua.
Щоденне вмивання залишається базовим етапом догляду за шкірою обличчя, однак вибір температури води досі викликає суперечки. Косметологи пояснили, яка вода справді корисніша для шкіри — холодна, тепла чи гаряча.
Найдієвіші рекомендації — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Тепла вода — оптимальний варіант для щоденного очищення
Фахівці зазначають, що найбільш безпечною та ефективною для вмивання є тепла вода температури приблизно 32–36°C. Вона:
м’яко розчиняє шкірне сало;
допомагає видаляти залишки SPF-засобів і макіяжу;
не порушує захисний бар’єр шкіри;
підходить для більшості типів шкіри.
Косметологи наголошують, що саме тепла вода забезпечує баланс між якісним очищенням і делікатним впливом.
Холодна вода — ефект тонізації, але не очищення
Холодна вода часто використовується для швидкого «освіження» обличчя, однак не підходить як основний етап очищення. Серед її ефектів:
тимчасове зменшення набряклості;
візуальне «підтягування» шкіри;
відчуття бадьорості.
Водночас спеціалісти застерігають:
холодна вода не розчиняє себум;
її може бути недостатньо для якісного очищення;
інколи провокує дискомфорт у чутливої шкіри.
Гаряча вода — небажаний варіант
Косметологи не рекомендують використовувати гарячу воду для вмивання обличчя. Вона може:
пересушувати шкіру;
порушувати її природний захисний бар’єр;
посилювати почервоніння та чутливість;
стимулювати надмірне виділення себуму.
Рекомендації фахівців для здорової шкіри обличчя
Оптимальною схемою догляду вважається вмивання теплою водою з можливим завершенням прохолодною для легкого тонізуючого ефекту. Експерти підкреслюють, що регулярність і правильна температура води мають не менше значення, ніж вибір косметичних засобів.
Правила догляду за шкірою — останні новини:
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