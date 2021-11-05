Ні зарплати, ні лікарняних: які неприємні сюрпризи чекають на невакцинованих українців від 8 листопада

Ні зарплати, ні лікарняних: які неприємні сюрпризи чекають на невакцинованих українців від 8 листопада

Чиновники та педагоги, які не отримали щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи.

Відповідно до постанови Кабміну, яка набуває чинності у понеділок, 8 листопада, певна категорія українців, серед яких державні службовці та працівники навчальних закладів, що відмовляються або ухиляються від проведення щеплень проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи. Ба більше, Фонд соціального страхування (ФСС) не оплачуватиме їм лікарняні у випадку хвороби.

ТСН.ua нагадує про неприємні сюрпризи для невакцинованих українців та інформує, кому не загрожує втрата роботи без сертифікату про вакцинацію.

Хто залишиться без роботи

Перелік професій, для представників яких щеплення від COVID-19 є обов'язковим, визначено наказом МОЗ. Відповідно до цього документа, вакцинованими повинні бути:

працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

працівники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

працівники закладів вищої, післявишівської, професійної, професійно-технічної, загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Відповідно до наказу або розпорядження керівника, відсторонення працівників відбувається без збереження заробітної плати. Термін встановлюється - до усунення причин, які його зумовили.

Коронавірус в Україні: нещеплених працівників будуть відсторонювати від роботи

Перелік хочуть розширити

У МОЗ пропонують доповнити перелік професій для обов'язкової вакцинації. Обов’язкові щеплення проти COVID-19 пропонують запровадити для:

працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників закладів, що надають соціальні послуги закладам захисту прав дітей;

працівників реабілітаційних закладів.

Краще не хворіти

Як повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування, держава не оплачуватиме лікарняні українцям, яких відсторонять від роботи через відмову або ухилення від обовʼязкової вакцинації проти коронавірусу.

“Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків”, — уточнили у ФСС.

Кому дозволять працювати без вакцинації

Згідно з рішенням МОЗ, не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації і які надали відповідний медичний висновок (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

У випадку тимчасових протипоказань довідка буде видаватися на певний проміжок часу - від трьох або більше місяців, після чого буде потрібно зробити щеплення.

Громадяни, які перехворіли та одужали, також повинні отримати медичну довідку №028. Тим, хто перехворів, довідка видається максимум на три місяці.

Особи, які отримали одну дозу вакцини, також не підлягають відстороненню від роботи, оскільки відстороненню підлягають лише ті, хто ухиляється або відмовляється від вакцинації.

Нагадаємо:

Протипоказання до вакцинації встановлює сімейний лікар. Він також надає висновок про тимчасове протипоказання до щеплення. В Міністерстві охорони здоров'я обіцяють стежити за сімейними лікарями, які будуть давати відведення від щеплень, аби такі діагнози не розросталися в геометричній прогресії.

Також МОЗ визначився з повним переліком протипоказань до щеплення від коронавірусу. В міністерстві наполягають - людей, яким не можна щепитися, мізерна кількість.

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